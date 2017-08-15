عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» عن توجه وزارة التربية لاطلاق اسم الفنان الكبير الراحل عبدالحسين عبدالرضا على احدى مدارسها وذلك تقديرا منها لما قدمه الفقيد لبلده الكويت والخليج والوطن العربي طوال اكثر من خمسة عقود كان فيها مثالا وقدوة يحتذى بها.

واوضحت المصادر انه من المتوقع ان يتم اطلاق اسم المرحوم عبدالحسين عبدالرضا على احدى المدارس الجديدة بمنطقة صباح الأحمد التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية.

من جانب اخر اعلنت وزارة التربية ان هناك عددا ليس بقليل من العاملين في قطاعاتها المختلفة والمناطق التعليمية تقدموا باستقالات يطلبون من خلالها الاحالة للتقاعد. وبينت مصادر مطلعة ان الاستقالات جاءت طواعية بهدف الاستفادة من قانون الإعاقة أو الاحالة للتقاعد لتجاوز السن القانونية اضافة الى تطبيق قرار البصمة الذي اقره ديوان الخدمة المدنية مؤخرا مشيرة الى ان هناك عددا من العاملين الذين تجاوزت خدمتهم الـ 25 عاما تقدموا بالاستقالة والاحالة للتقاعد وذلك لعدم استعدادهم لتنفيذ قرار البصمة الذي يربطهم ويلزمهم بالدوام. واكدت المصادر ان الوزارة مستمرة في تطبيق بصمة الحضور والانصراف في المدارس فور توافر الميزانية التي تم طلب تعزيزها من وزارة المالية بمبلغ اجمالي مقداره 831 الف دينار غير ان المصادر استبعدت تنفيذ القرار في اكتوبر المقبل كونه يحتاج الى وقت متوقعة تطبيقه في الفصل الدراسي الثاني في حال توافر الميزانية.