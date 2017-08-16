عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وكيلة التعليم العام بوزارة التربية فاطمة الكندري عن توجه الوزارة لتشكيل 4 فرق عمل بواقع «فرقة لكل مرحلة تعليمية» مكونة من مديري المدارس والمديرين المساعدين في مختلف المناطق التعليمية بشرط ألا يتجاوز عدد الفرق الأربعة 40 مكلفا لمتابعة أعمال وتجهيزات المدارس واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد ورصد المعوقات لتذليل أي صعوبات، على ان يتم تكليف كل فرقة بما يتناسب مع حجم العمل في المدارس.

جاء ذلك في تصريح ادلت به الكندري للصحافيين عقب ترؤسها صباح امس اجتماع مديري المناطق التعليمية وجهت خلاله مديري المناطق الست بالتأكيد على مدراء ومديرات المدارس في أول اجتماع يجمعهم بالمدير العام لكل منطقة على تخفيف الأعباء الادارية على المعلمين والمعلمات، كما تمت مناقشة بعض المشروعات التي وردت لقطاع التعليم العام من أهل الميدان التربوي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع التنمية البشرية في أحضان التربية.

واشارت الى أن الاجتماع تناول عدة موضوعات تهم الميدان التربوي على رأسها عملية متابعة تسليم وتسلم الكتب في المدارس وصيانة البرادات والتكييف، إضافة الى ما وصلت اليه عقود الصيانة بالأمر المباشر وعقود الخدمات العامة، والتي تم تمديدها للمناطق الأربعة العاصمة وحولي ومبارك الكبير والجهراء حتى شهر سبتمبر المقبل.