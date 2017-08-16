عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية ان عدد طلبات الابتعاث والإجازات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2017/2018 بلغ 900 طلب، مشيرة الى انه سيتم حصر أعداد المستوفين لشروط تلك الطلبات نهاية سبتمبر المقبل.

وقالت مراقب التدريب وتنمية القوى العامة في إدارة التطوير والتنمية بالوزارة وفاء الكنيمش في بيان صحافي أمس إن الإدارة قدمت للمرشحين شرحا تفصيليا عن آلية القبول حسب شروط ديوان الخدمة المدنية.

وأضافت الكنيمش انه تم شرح آلية البحث عن الجامعات المعتمدة خارج الكويت وآلية القبول في جامعة الكويت وكلية التربية الأساسية اضافة الى عقد حلقة نقاشية للأسئلة والاستفسارات المقدمة من قبل مسجلي الطلبات.

وذكرت ان الدورات التدريبية المهنية للمعلمين والاداريين بشكل عام تلعب دورا مهما في تعزيز معرفتهم بمختلف التخصصات وتبقيهم على اطلاع بكل ما هو جديد في مجال عملهم إلى جانب التفاعل مع الآخرين ومشاركتهم تجاربهم العلمية والعملية.

وعلى صعيد آخر، أكدت مديرة إدارة التطوير والتنمية في الوزارة سعاد أبومرزوق جاهزية قاعات التدريب في مراكز التدريب التابعة للوزارة في مناطق الجابرية ومبارك الكبير والأحمدي والجهراء لاستقبال دورات المعلمين الجدد للعام الدراسي 2017/2018.

وأوضحت أبومرزوق ان تلك الدورات تقام سنويا بداية شهر سبتمبر بغية تزويد المعلمين الجدد بالجوانب الفنية وكيفية التعامل مع الطلبة وشرح الميثاق الأخلاقي إلى جانب تعريفهم بما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات قبل بدء العام الدراسي الجديد.