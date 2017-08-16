عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن إرسال جميع كشوفات الأعمال الممتازة إلى البنك المركزي كان آخرها أمس، حيث تم إرسال أسماء منطقة الفروانية التعليمية وقياديي الوزارة.

وذكرت الوزارة في إحصائية للأعداد المستحقة للأعمال الممتازة، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، ان العدد الإجمالي للعاملين في «التربية» من معلمين وإداريين مستفيدين من المكافآت بلغ 79 ألفا و921 معلما وإداريا.

وكانت منطقة الأحمدي التعليمية اكثر المناطق عددا في المستحقين للأعمال الممتازة، حيث بلغ العدد 16 ألفا و678، بينما أقل القطاعات المستفيدة هي ديوان عام الوزارة والتربية الخاصة والتعليم الخاص والتعليم الديني.

وكان عدد المستحقين 6239 ما بين معلم وإداري، فيما حددت الإحصائية عدد القيادات التي تشملها الأعمال الممتازة بـ 11 وكيلا ووكيلا مساعدا.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان المبلغ الإجمالي الذي تم إرساله الى البنك المركزي 52 مليون دينار من أصل 58 مليونا تم تخصيصها للأعمال الممتازة في وزارة التربية.