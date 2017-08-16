عبدالله الراكان

حددت وزارة التربية احتياجاتها من تخصصات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من الهيئة التعليمية والهيئات المساندة ذات الصلة بكليات ومعاهد التطبيقي في السنوات القادمة من 2017/2018 حتى 2024/2025 بقطاعي التعليم العام والتعليم الخاص من البنين والبنات ومن جميع التخصصات المتوافرة في كلية التربية الأساسية في تخصصات (التربية الفنية - التربية البدنية - التصميم الداخلي - التربية الموسيقية - الكهرباء - الحاسوب - التربية الإسلامية - اللغة العربية - العلوم - الرياضيات - اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية- الاقتصاد المنزلي).

وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان وزارة التربية تحتاج إلى 400 معلم ومعلمة تخصص التربية الفنية على مدى السنوات القادمة الى عام 2025 كما قدرت الوزارة احتياجها من معلمي التربية البدنية بـ1200 معلم ومعلمة 400 بنين و800 بنات أما في تخصص التصميم الداخلي فانها تحتاج إلى 240 معلما ومعلمة مقسمين 160 بنين و80 للبنات وفيما يخص تخصص التربية الموسيقية فان الوزارة حددت 640 معلما ومعلمة 320 لكل منهما حتى 2025 أما تخصص الكهرباء فطلبت الوزارة 595 معلما ومعلمة 300 بنين و295 بنات.

وفيما يتعلق بتخصص الحاسوب حددت «التربية» احتياجاتها بـ 360 معلما ومعلمة 160 بنين و200 بنات، أما في تخصص التربية الإسلامية فستحتاج إلى 800 معلم ومعلمة 400 بنين و400 بنات وفي تخصص اللغة العربية طلبت الوزارة 2840 معلما ومعلمة 1200 بنين و1640 بنات، كما حددت الوزارة حاجتها من تخصص العلوم بـ 600 معلم ومعلمة 400 بنين و200 بنات وحددت وزارة التربية احتياجها من معلمي الرياضيات بـ 2360 معلما ومعلمة 760 بنين و1600 بنات، واللغة الإنجليزية بـ 2680 معلما ومعلمة 880 بنين و1800 بنات، أما تخصص اللغة الفرنسية فقد حددت الوزارة احتياجها بـ 160 معلما ومعلمة وبالتساوي حتى عام 2025 وأخيرا جاء تخصص الاقتصاد المنزلي وهو مخصص للبنات فقط بـ 200 معلمة إلى عام 2025.