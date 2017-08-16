الكلية توفر تخصصات مختلفة في عدة مجالات

تعلن كلية بوكسهل الكويت عن استمرارية استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول 2017/2018 في برامج الدبلوم في الفترات الصباحية والمسائية والتي توفرها الكلية في عدد من التخصصات في مجالات الإدارة والفنون التطبيقية.

يذكر ان كلية بوكسهل الكويت تأسست في العام 2007 وخرجت أكثر من 900 طالبة في مختلف التخصصات، 60% من خريجاتها استطعن استكمال دراستهن في درجة البكالوريوس من خلال الاتفاقيات مع الجامعات الخاصة الموجودة في الكويت كالكلية الأسترالية وحاليا هي بصدد عقد اتفاقية 2+2 مع جامعة الخليج للتكنولوجيا والمعلومات، إضافة الى اتفاقيات أخرى مع جامعات عالمية مثل الأكاديمية الأميركية للأفلام.

كلية بوكسهل الكويت توفر تخصصات عديدة في مجال إدارة الأعمال عامة، والتسويق، وإدارة الخدمات المصرفية، والتصميم الغرافيك، والديكور والتصميم الداخلي، وتصميم المواقع الإلكترونية.

وللاشارة، فقد شهدت هذه الأقسام تطورا كبيرا في هيكلة البرامج الأكاديمية بما يوفر تكوينا علميا متميزا للطالبات اللواتي يرغبن في الالتحاق بسوق العمل أو تكملة دراستهن العليا وزيادة فرصتهن في نقل مواد إلى المؤسسات الجامعية الأخرى داخل وخارج الكويت.

علما أن كلية بوكسهل الكويت تستقبل جميع الطالبات من مختلف الجنسيات، وتوفر تسهيلات مالية خاصة للطالبات اللواتي لديهن معدلات عالية لتتأكد من حصول جميع الطالبات الفرصة للارتقاء بالعلم، وتعتبر المناهج الدراسية في الكلية مناهج أكاديمية تعتمد على النواحي العملية أكثر من النظرية مما يجعل مخرجاتها مهيأة لتلبية احتياجات سوق العمل، علما بأن النسب المطلوبة للالتحاق في هذه البرامج تحت نطاق برنامج البعثات الداخلية هي 60% للعلمي والأدبي سواء، ويمكن للطالبات اللاتي ليس لديهن هذه النسب الالتحاق بالكلية على نفقتهن الخاصة.

والكلية حاصلة أيضا على اعتماد دولي من أستراليا من هيئة ASQA الأسترالية كونها فرع من جامعة بوكسهل ـ أستراليا، وتقوم جامعة بوكسهل الأم في أستراليا بإجراء تدقيق سنوي وهو جزء من آليات الحفاظ على مقاييس جودة التعليم في أستراليا ومستوى البرامج الاكاديمية ودلالة على المستوى الراقي الذي تتبعه الكلية في تخصصاتها وضمانا لتطورها المستمر بحيث تواكب التغيرات السريعة في مجالات الإدارة والتصميم، وتمتد فائدة التدقيق الأكاديمي لتشمل كل البرامج الاكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية.

وتوفر الكلية برنامج الدراسة المسائية في تخصص الديكور والتصميم، وهو نفس البرنامج الذي يدرس في الفترة الصباحية حيث قررت الكلية تمديد فترة دوامه للفترة المسائية وذلك لتمكين الطالبات اللاتي لهن وظائف من الدراسة خلال خارج أوقات الدوام الرسمي.

ويذكر أن أعضاء الهيئة التدريسية في كلية بوكسهل الكويت هم نخبة من أفضل الأكاديميين الذين لديهم خبرة عملية وأكاديمية، وقد كرموا في أكثر من مناسبة على صعيد الخليج والكويت لمشاركتهم الفعالة في معارض ومؤتمرات عديدة.

وككيان جامعي، تقوم كلية بوكسهل الكويت بدعم هدف الدولة التنموي في الكويت من خلال تطوير الرأس المال البشري والاستجابة بشكل مستمر الى احتياجات سوق العمل بما يخدم الاقتصاد الكويتي.

للاشارة يمكن متابعة أخبار الكلية في صفحتها على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتوتير وإنستغرام.