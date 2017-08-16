أعلن مجلس الجامعات الخاصة أمس الثلاثاء فتح باب التسجيل في خطة الشواغر للبعثات الداخلية والخطة الانجليزية للفصل الدراسي 2017/2018 في الفترة بين 21 و29 أغسطس الجاري.

وقالت الامين العام المساعد للشؤون الاكاديمية والطلابية بالامانة العامة للمجلس د.نبال بورسلي في بيان صحافي: إن خطة الشواغر تتيح الفرصة للطلبة الذين رفضوا أو لم يتمكنوا من التقديم في خطة البعثات الأصلية.

وأضافت بورسلي أن الموقع الالكتروني للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة يمكن الطالب من التعرف على برامج الكليات والجامعات الى جانب النسب المئوية المطلوبة في كل تخصص.

وأشارت الى أن على الطلبة الراغبين بالتسجيل في البعثات تقديم اختبار اللغة في المنشأة التعليمية التي يودون التسجيل فيها والحصول على ورقة القبول وتحميل المعلومات المطلوبة على نظام التسجيل الالكتروني الخاص بالبعثات الداخلية.

وأوضحت أن أولوية القبول تكون للطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات وفي حدود ما هو متاح من مقاعد دراسية، مؤكدة على ضرورة اتباع إرشادات التسجيل المبينة على موقع الأمانة الالكتروني.