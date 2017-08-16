التقى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية الوكيلة المساعدة للتعليم العالي فاطمة السنان لتقديم كتاب يطالب فيه بإعادة النظر في بعض القرارات التي قد تعرقل مسيرة الطلبة بعد سحب الاعتراف من ٨٧ جامعة أميركية.

وشدد أعضاء الاتحاد خلال اللقاء على أهمية تغيير بعض اللوائح التي تقيد الطلبة والطالبات وتصعب عليهم دراستهم مثل قرار منع تمديد فترة اللغة علما بأن عددا لا يستهان به من الطلبة لا تكفيهم سنة اللغة للوصول إلى المستوى المطلوب لدخول الجامعات الأميركية علما بأن قرار سحب الاعتراف قد «زاد الطين بلة» لأن أغلب الجامعات التي كانت تقبل الطلبة بلغتهم المتواضعة قد تم سحب اعترافها من الجهاز الأكاديمي.

كما حرص الاتحاد على المطالبة بعدم احتساب تحويلة الجامعة إذا كان الطالب في إحدى الجامعات المتضررة من القرار فبالتالي يسمح للطالب بالتحويل مرة أخرى إن أراد لعدم علمه بهذا القرار مسبقا قبل التحاقه بالجامعة المتضررة فمن حق الطالب الانتقال من جامعة تضررت سمعتها بسحب اعترافها.

وقد استنكر أعضاء الاتحاد القرارات المفاجأة التي يتلقونها من الوزارة ضاربين بعرض الحائط مكانة الاتحاد الوطني وبالأخص القرارات المؤثرة التي تجبر الطلبة على إعادة حساباتهم ولهذا السبب طالب أعضاء الاتحاد الوكيل المساعد باستثناء الطلبة المتقدمين على الجامعات التي سحب اعترافها حتى وإن كان التقديم لفصل الربيع فالقرار حطم آمال جزءا كبيرا من الطلبة الذين كانوا ينوون الالتحاق بهذه الجامعات.