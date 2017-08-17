أعلنت الجامعة العربية المفتوحة تأهل فريق من طلبتها إلى مسابقة عالمية للمشاريع الناشئة تقام بتركيا في أكتوبر المقبل لأفضل 100 مشروع ناشئ على مستوى العالم.

وذكرت الجامعة في بيان صحافي أن المشروع الذي انجزه فريق الجامعة ترشح ضمن منافسات (ستارت اب كويت) التمهيدية التي شارك فيها اكثر من أربعة آلاف مبادر من الكويت بعد اجتياز كل المراحل التمهيدية المؤهلة للمسابقة في تركيا.

ونقل بيان الجامعة عن مدير برنامج (ستارت اب كويت) في الجامعة العربية المفتـــوحة عبدالمحسن المطيــري قــولـه ان هذا الإنجاز يدل على روح المثابرة والشغف لدى طلبة الجامعة وقدرتهم على المنافسة عالميا.

وأضاف المطيري أن الإنجاز ينسجم مع سياسة الجامعة العربية المفتوحة ومؤسسيها في دعم الشباب ليكونوا دائما نواة كل تنمية وتشجيعهم على الانطلاق في مبادراتهم.