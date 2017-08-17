200 دينار من «التربية» لكل معلم كسلفة عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وكيلة التعليم العام بوزارة التربية فاطمة الكندري في تصريح لـ «الأنباء» ان المعلمين الذين تم التعاقد معهم من فلسطين والأردن ومصر سيبدأون في الوصول اعتبارا من اليوم الخميس، مشيرة إلى ان أول الواصلين سيكون معلمو فلسطين وعددهم 20 معلما وهي الدفعة الأولى بينما ستكون الدفعة الثانية بعد غد السبت وعددهم 8 معلمين.

وأوضحت الكندري ان هناك عددا آخر من المعلمين الفلسطينيين الذين تعاقدنا معهم سيصلون تباعا وحسب مواعيد حجوزات الطيران، لافتة إلى ان معلمي مصر ستصل أول دفعة منهم يوم 22 من الشهر الجاري وعددهم 44، بينما ستصل بعد ذلك الدفعة الأولى من معلمي الأردن في 23 من اغسطس الجاري. وذكرت انه تم التجهيز والاستعداد لاستقبال المعلمين وتوفير كل ما يحتاجونه من اجراءات قانونية. يذكر ان «التربية» خصصت ميزانية ومبلغا ماليا كسلفة لتوزيعها على كل معلم مقداره 200 دينار يحصل عليها في اول يوم وصوله البلاد منها 20 دينارا طوابع و180 مصروفا.

من جانبه، ذكر وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص انه تم عقد اجتماع مع فرق العمل الخاصة لاستقبال المعلمين والمعلمات الجدد الذين تم التعاقد معهم خارجيا من كل من مصر والأردن وفلسطين، والذين بلغ عددهم 167 معلما ومعلمة، مشيرا إلى أن قطاع الشؤون الإدارية استعد مسبقا لاستقبالهم منذ تاريخ التعاقد معهم.

وأكد الغيص ان الاجتماع تم عقده للوقوف على جهوزية الاستقبال، وقد تمت زيارة مساكن المعلمين والتأكد من جاهزيتها، مرحبا بالمعلمين القادمين، وهم في ضيافتنا، وخصوصا انهم قادمون في رسالة تعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلبة.