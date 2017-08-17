المطيري: «مكارم» خير دعم للنشء وفرصة لشغل أوقات بناتنا

اختتمت الهيئة العامة للشباب نادي «مكارم» التربوي التدريبي الصيفي للفتيات اول من أمس والذي استمر شهرا ويعنى باستغلال أوقات البنات خلال فترتي الصيف والربيع بشكل مثمر وإيجابي.

وقال المدير العام للهيئة عبدالرحمن المطيري في كلمة بحفل الختام: إن هذا النادي يعتبر خير دعم للنشء علاوة على أنه يشكل فرصة لشغل أوقات بناتنا في الصيف والربيع بصورة مثمرة وإيجابية تعود بالنفع عليهن في المستقبل.

وأعرب المطيري عن الشكر الجزيل لجميع القائمين على النادي الذين بذلوا جهودا مشكورة خلال الفترة الماضية كان لها دور كبير في ظهوره بالصورة التي ينشدها ويأملها الجميع وأسهمت في نجاحه.

وأشاد أيضا بتعاون أولياء الأمور مع المسؤولين عن البرنامج مما كان له دور كبير كذلك في نجاحه بالصورة المنشودة والمطلوبة.

من جانبها، وجهت مديرة نادي (مكارم) للفتيات خالدة السلاحي في كلمتها الشكر إلى هيئة الشباب التي دعمت هذا المشروع بصورة كبيرة وفاعلة كان لها أكبر الأثر في إنجاحه وظهوره بالمظهر الذي كان ينشده الجميع.

كما أعربت السلاحي عن الشكر لأولياء أمور الفتيات المشاركات في النادي وحرصهم على تسجيل بناتهم ومتابعتهم الحثيثة لهن مما أسهم بصورة كبيرة في نجاحه وكذلك فريق نادي (مكارم) الذي عمل بصورة مكثفة ومتواصلة لمدة ثلاثة أشهر ظهرت نتائجها الإيجابية في ختام البرنامج بصورة جلية وواضحة بشهادة كل من شارك به وتابعه.

وشددت على أن نادي (مكارم) يقوم على رسالة مفادها زرع القيم الأخلاقية للبنات بهدف صنع أمهات للمستقبل يكن خير عون للمجتمع وركيزة أساسية لقيامه ونشأته.

من ناحيتها، ألقت د. مريم الكويران كلمة نيابة عن أولياء الأمور أعربت فيها عن فخرها بهذا البرنامج «المثمر والفعال الذي أسهم في دعم النشء وتربيتهم بالصورة المثلى التي ينشدها الجميع».

وشكرت القائمين على هذا النادي مشيدة بالتعاون الكبير الذي لمسه أولياء أمور الفتيات من قبل العاملين في هذا البرنامج، مؤكدة أن هذا التعاون «أساس نجاح كل الأندية والبرامج المتعلقة بأبناء المجتمع بجميع أطيافه».

وأكدت ضرورة دعم مثل هذه الأندية الصيفية المتعلقة بالشباب والنشء واصفة إياها بأنها خير استثمار للمستقبل ودعم لمكارم الأخلاق وغرسها في أبناء الجيل بالصورة المثلى.

وفي ختام الحفل قام المدير العام لهيئة الشباب بتكريم المشاركين في النادي وسط حضور أولياء أمور الفتيات اللواتي قمن بتقديم عرض تمثيلي عن مشاركتهن في البرنامج.