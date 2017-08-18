عبدالعزيز الفضلي

ذكر الوكيل المساعد للشـــؤون الإداريـــة والتطوير الإداري فهد الغيص، أن فترة التظلم من عدم نزول الأعمال الممتازة أو من وجود فروق مالية مستحقة ستبدأ يوم الاحد 20 الجاري على الموقع الالكتروني لوزارة التربية ولمدة (60) يوما بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية، مؤكدا أنه لم يتم استقبال أي طلبات تظلم إلا من خلال موقع وزارة التربية الالكتروني www.moe.edu.kw.

من جانب آخر، أعلن الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية د.خالد الرشيد توقيع عقد لتوريد وتركيب وتشغيل اجهزة ربط الشبكة لمدارس رياض الأطفال والابتدائي بشبكة الوزارة، داعيا قطاع التعليم العام والمناطق التعليمية التنسيق مع أقسام دعم المستفيدين التي ستشرف على تركيبها وتشغيلها في المدارس.

من جهة أخرى، وفي إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد عقد مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي اجتماعا مع مدير الشؤون الإدارية والفنية ثامر الشمري ومدير الشؤون التعليمية بالإنابة شكرية السعيدي ومراقب الصيانة بالإنابة خالد فرج وبعض مديري المدارس لاستعراض استعدادات المنطقة لبدء العام الدراسي المقبل من خلال متابعة إجراءات وتوفير متطلبات العام الدراسي 2018/2017.

وأشار مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد عبداللطيف العومي الى أن التأكد من جاهزية المدارس واستقبالها عامها الدراسي الجديد جار على قدم وساق بمتابعة كل الإدارات المعنية.

وحرص بدوره على تعزيز روح التعاون وبذل قصارى الجهد وإتمام كل المهام دون التهاون فيها.

من جانبه، أكد مدير الشؤون الإدارية والفنية ثامر الشمري أن المنطقة تعمل بشكل حثيث على الانتهاء من متابعه استلام الكتب المدرسية للطلبة بجميع المراحل والاعتماد بالتوقيع على كشف الاستلام وإرساله بعد ذلك الى إدارة التوريدات والمخازن.

وكذلك يتم إدراج نواقص الكتب المدرسية إن وجدت باستمارة صرف وإرسالها الى إدارة التوريدات والمخازن.

وأشار الشمري إلى ما قامت به منطقة الأحمدي فيما يخص أعمال الصيانة البسيطة مثل تنظيف خزانات المياه، استبدال فلاتر المياه للبرادات والتأكد من صيانة وتشغيل جميع برادات المياه ووحدات التكييف بالمدرسة بالتنسيق مع إدارة الشؤون الهندسية.

وفي ختام الاجتماع حرص الشمري على متابعة دوام العمالة التابعة لشركة النظافة ومنفذي الخدمة، حيث بين أن عملهم في المدارس سيبدأ اعتبارا من 20/8/2017.