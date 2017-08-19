عبدالعزيز الفضلي

بعد مرور 27 عاما انقطاع، عاد المعلمون الفلسطينيون للعمل في مدارس الكويت، حيث وصلت الدفعة الاولى من المعلمين الفلسطينيين والتي تعاقدت معهم التربية مؤخرا لسد النقص في الهيئة التعليمية في العام الدراسي الجديد وعددهم 19، منهم 15 معلمة و4 معلمين في التخصصات العلمية (فيزياء وكيمياء ورياضيات).

وقامت إدارة الخدمات العامة بوزارة التربية بجهود كبيرة لتسهيل أمور المعلمين بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة، ورغم وجوده في إجازة اضطرارية خارج البلاد قام مدير الادارة فهد الحيان بمتابعة أمور المعلمين الفلسطينيين والحرص على تذليل كل المعوقات التي تواجههم وإنهاء جميع إجراءاتهم من خلال اتصالاته المستمرة مع إدارته ولجنة الاستعداد.

هذا، وخصصت «التربية» ميزانية ومبلغا ماليا كسلفة تم توزيعها على كل معلم ومعلمة مقداره 200 دينار منهم 20 دينارا طوابع و180 مصروفا.