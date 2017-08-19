عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان وزارة التربية قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية للموافقة على صرف أعمال ممتازة للمعلمين من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، مشيرة الى ان القطاع المالي بالتربية سيقوم بصرف المكافآت للعام الحالي فور وصول موافقة الديوان.

وأوضحت المصادر ان تقييم المعلمين البدون جاهز، ويستحقون من خلاله الأعمال الممتازة، غير ان الأمر متوقف على موافقة الديوان، لافتة الى ان هناك جهودا تبذل من قبل وزير التربية د.محمد الفارس والوكيل د.هيثم الأثري لمنح المعلمين «البدون» الأعمال الممتازة أسوة بزملائهم الكويتيين والوافدين.