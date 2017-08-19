عبدالعزيز الفضلي

دعت وزارة التربية قطاعاتها المختلفة ومناطقها التعليمية بعدم الموافقة على تسليم المبعوثين والمجازين دراسيا عملهم دون الرجوع لادارة التطوير والتنمية ( جهة الاختصاص ) .

واوضحت الوزارة في كتاب للوكيل المساعد للشؤون الادارية فهد الغيص انه " لوحظ في الفترة الاخيرة تكرار حالات تسليم المبعوثين والمجازين العمل عن طريق مراكز عملهم السابقة دون الرجوع الى ادارة التطوير والتنمية جهة الاختصاص علما بانه تم اصدار التعميم بكتابنا رقم 14830 بتاريخ 5 يناير 2017 بشان عودة المبعوثين والمجازين دراسيا الى اعمالهم ، لذا يرجى تعميم ماجاء في كتابنا حتى لا يتعرض المبتعث او المجاز الى المساءلة والتاخير في اصدار قرار انهاء بعثته او اجازته الدراسية .

علما بان المجازين والمبعوثين يتم توقيعهم على اقرار وتعهد يلتزم المجاز او المبعوث بموجبه بمراجعة ادارة التطوير والتنمية في جميع حالات الانقطاع عن الدراسة والحاجة الى الرجوع الى العمل اولا حتى لايترتب على مخالفة ذلك اية تبعات قانونية .