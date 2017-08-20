عبدالعزيز الفضلي

دعت وزارة التربية قطاعاتها المختلفة ومناطقها التعليمية إلى عدم الموافقة على تسليم المبعوثين والمجازين دراسيا عملهم دون الرجوع لإدارة التطوير والتنمية (جهة الاختصاص). وأوضحت الوزارة في كتاب للوكيل المساعد للشؤون الإدارية فهد الغيص انه «لوحظ في الفترة الأخيرة تكرار حالات تسليم المبعوثين والمجازين العمل عن طريق مراكز عملهم السابقة دون الرجوع الى إدارة التطوير والتنمية جهة الاختصاص، علما بأنه تم إصدار التعميم بكتاب رقم 14830 بتاريخ 5 يناير 2017 بشأن عودة المبعوثين والمجازين دراسيا الى أعمالهم، لذا يرجى تعميم ما جاء في الكتاب حتى لا يتعرض المبتعث أو المجاز الى المساءلة والتأخير في إصدار قرار إنهاء بعثته أو إجازته الدراسية».

وأشار الى أن المجازين والمبعوثين يتم توقيعهم على إقرار وتعهد يلتزم المجاز أو المبعوث بموجبه بمراجعة ادارة التطوير والتنمية في جميع حالات الانقطاع عن الدراسة والحاجة الى الرجوع الى العمل أولا حتى لا يترتب على مخالفة ذلك أي تبعات قانونية.