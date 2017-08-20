عبدالعزيز الفضلي

كشف مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص بالإنابة سند المطيري عن تفعيل الإدارة لخدمة استخراج شهادات لمن يهمه الأمر لجميع العاملين تحت مظلة التعليم الخاص من مدراء ومديرات المدارس والمدراء المساعدين وموظفي الإدارة دون الحاجة لمراجعة وزارة التربية في منطقة الشويخ، موضحا ان تفعيل الخدمة سيبدأ اعتبارا من اليوم الاحد في مبنى الإدارة بمنطقة مبارك الكبير.

وأضاف المطيري أن الخدمة تتضمن جميع شهادات لمن يهمه الأمر وهي: شهادة تفصيل الراتب، شهادة التدرج الوظيفي، شهادة استمرارية الراتب، شهادة الحالة الوظيفية والمالية، مشيرا إلى انه تم فرز عدد من الموظفات بعد تدريبهن للقيام بمهمة إصدار هذه الشهادات.

وقال انه سابقا كان مدير المدرسة او الموظف في الإدارة يقوم بمراجعة وزارة التربية في الشويخ لإصدار شهادات لمن يهمه الأمر في حين ان الوضع الحالي لا يستدعي كل هذه المشقة، حيث ستصدر الشهادات من الإدارة.

وأكد المطيري ان تفعيل هذه الخدمة جاء بعد تحركات حثيثة للوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة الذي شدد منذ توليه المنصب على أهمية تسهيل الاجراءات لمدراء المدارس وموظفي الإدارة، حيث كان بمنزلة حلقة الوصل طوال الأشهر الماضية مع المسؤولين بالوزارة لتذليل كل العقبات لتخرج هذه الخدمة للنور، مؤكدا أن الحويلة حريص على تهيئة الاجواء الملائمة لمدراء المدارس والموظفين ويسعى الى تحقيق مثل هذه الطفرة التي تخدم العاملين في الإدارة العامة للتعليم الخاص.