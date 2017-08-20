عبدالعزيز الفضلي

استكمل المركز الوطني لتطوير التعليم كافة استعداداته للانتقال من منطقة شرق الى مبناه الجديد في منطقة العمرية والذي من المتوقع ان يكون بعد عيد الأضحى المبارك، وسيكون النقل تدريجيا لبعض الإدارات كإدارة القياس والتقييم والاتصال والتسويق الإعلامي.

ويعد المركز من الجهات المهمة التي تم انشاؤها للمساهمة في الارتقاء بالعملية التعليمية في البلاد، وقد حقق طفرة كبيرة في عهد مديره الحالي د.صبيح المخيزيم خاصة في عملية تطبيق المناهج المطورة لتحديد اوجه القصور والعمل على معالجتها لتحقيق افضل النتائج في المنظومة التعليمية.