برعاية شركة السينما الكويتية الوطنية «سينسكيب»، أكمل برنامج البروتيجيز سلسلة فعالياته المتنوعة الهادفة التي تخدم فئة الشباب في شتى المجالات، حيث التقى طلبة الجيل السابع من البرنامج في إحدى صالات عرض «سينسكيب 360» لمشاهدة الفيلم الكويتي «عتيج» ومناقشة رسائله الاجتماعية وأبعاده الثقافية ولمساته الفنية مع المؤلف وفريق الإنتاج.



وشكر مرشد برنامج البروتيجيز الأستاذ يعرب بورحمه شركة السينما الكويتية الوطنية «سينسكيب» على دعمهم السنوي للبروتيجيز في جميع أنشطته.

وناقش منتسبو البروتيجيز والمشرفون عليه الرسائل التي يحملها فيلم «عتيج» والذي تدور أحداثه حول «مسباح» من نوع «فاتوران» تنتقل ملكيته من شخص إلى آخر يختلفون في تعاملهم معه، فمنهم من يهتم به ومنهم من ينظر له كمسباح عادي دون معرفة قيمته الحقيقية ومدى أهميته بالنسبة لصاحبه الأصلي.



ومن الرسائل الهادفة للعمل المحافظة على الأصالة رغم التحديات وحماية هويتنا من الضياع.

وجدير بالذكر أن فیلم «عتيج» من تألیف المرشد یعرب بورحمه، إخراج أحمد الخلف، إنتاج لايت بق، وبطولة هيفاء عادل، صلاح الملا، خالد البريكي، عبد المحسن القفاص، ونور الغندور بالاشتراك مع روان مهدي، علي محسن، علي رضا حسين، عبدالله الريس، عوض المطيري، وصوت الراوي علي نجم.

وفي النهاية تقدم مرشد برنامج البروتيجيز يعرب بورحمه والقائمون على البرنامج بتوجيه رسالة شكر خاصة لمجموعة التمدين والتي تعد راعيا بلاتينيا للبرنامج للسنة الثالثة على التوالي وتحديدا لرئيس مجلس إدارة المجموعة محمد جاسم المرزوق، وممثل مجموعة التمدين معاذ الرومي، وشركة السينما الكويتية الوطنية «سينسكيب» على دعمهم الدائم والمستمر للبرنامج.

علما بأن مدة هذا الموسم من برنامج البروتيجيز هي 6 أسابيع، 4 أسابيع في الكويت وأسبوعان في مدينتي برلين وبراغ، حيث زار الطلبة المشاركون العديد من المعالم الثقافية العريقة، وأهم صروح برلين وبراغ التاريخية وعدد من المتاحف، بالإضافة إلى أهم الوجهات السياحية في المدينتين.