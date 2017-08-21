عبدالعزيز الفضلي

هنأت جمعية المعلمين الكويتية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة العودة الميمونة إلى البلاد عقب الرحلة العلاجية، مشيرة الى أنها وجهت برقية إلى سموه، نقلت من خلالها وعلى لسان المعلمين والمعلمات أسمى آيات التهاني والتبريكات وأصدق مشاعر الحب والوفاء لسموه، مهنئين أنفسهم والكويت الغالية قيادة وحكومة وشعبا بعودة سموه إلى أرض الوطن سالما معافى ولله الفضل والمنة، وداعين الباري عز وجل أن يديم على صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يحفظهما ذخرا لنا ولوطننا الغالي.

من جانب آخر، أشاد أمين سر جمعية المعلمين عماد السنان بالمبادرة الإيجابية التي تلقاها مجلس إدارة الجمعية، من قبل مدير عام منطقة الجهراء التعليمية ورئيس الفريق المكون الثالث لمشروع تطوير التعليم وليد بن غيث لحضور اجتماع مشترك تم عقده لإطلاع الجمعية على آخر مستجدات المشروع والشوط الذي قطعه فريق العمل، مشيرا إلى أنه تم في الاجتماع، تقديم أهم وأبرز مؤشرات تحسين الأداء المدرسي الخاص بالإدارات الفاعلة والمعني بالقيادة المدرسية من خلال عرض قدمته مراقبة المرحلة الثانوية في منطقة الجهراء التعليمية خالدة المير.

وذكر السنان أن المشروع الذي يعمل عليه الفريق يضم نخبة من المراقبين ومديري المدارس والتواجيه الفنية، ويشكل المكون الثالث في المنظومة الخاصة بتطوير التعليم والمكمل لمشروع الإدارات المدرسية المتطورة، وإن رئيس الجمعية مطيع العجمي عبر في مداخلة له خلال الاجتماع، عن شكره لدعوة مدير عام منطقة الجهراء التعليمية وليد بن غيث للجمعية، وحرصه على عرض المشروع على الجمعية لإبداء رأيها وملاحظاتها، وكخطوة أولى تستحق التقدير والثناء للتعرف على هذا المشروع، مع استكمال باقي تفاصيل المشروع لعرضه على الجمعية بصفتها تمثل أهل الميدان.

وفي إطار استعدادات الجمعية للعام الدراسي الجديد، أشار السنان إلى أن الجمعية بصدد إقامة مهرجان العودة للمدارس والذي سيشتمل على تقديم خصومات خاصة لأعضاء الجمعية من خلال مركز خدمة المعلم الكائن بمقر الجمعية في الدسمة، وتقديم خدمة جديدة من خلال توفير ركن للوسائل التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز مجالات التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وتقديم خصومات خاصة في دورات مركز الحاسب الآلي التابع للجمعية، والذي تم تحديثه مؤخرا بأحدث الأجهزة والمعدات.

وأضاف السنان أن مكتب متابعة الخطط اعتمد الخطط التشغيلية للإدارات والفروع للفترة القادمة حسب الخطة الاستراتيجية الجديدة، والتي ستشتمل على إعداد وتنظيم برامج وأنشطة وفعاليات واسعة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، فيما ستقوم بإهداء أعضائها دفاتر التحضير الجديدة وفقا لتخصصاتهم، في الوقت الذي حرصت فيه على استمرارية تنظيم الدورات التأهيلية لمركز ارتقاء لطلبة المرحلتين الثانوية والمتوسطة، لتعزيز قدرات الطلبة واستعدادهم للعام الدراسي الجديد.