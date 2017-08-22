أعرب محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد عن ارتياحه للجهود المبذولة في القطاع التعليمي في المحافظة والاستعدادات القائمة على قدم وساق للعام الدراسي المقبل، مؤكدا حرصه على توجيه القطاعات المختصة في المحافظة للوقوف على المستجدات والتواصل المباشر والفوري مع الجهات المعنية، لحل أي معوقات وتذليل العقبات واستيفاء احتياجات المدارس، مقدرا الجهود المبذولة للتيسير على المواطنين والمقيمين في كل مناطق المحافظة والتقى الخالد مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي، للوقوف على جاهزيتها، حيث استمع الى شرح تفصيلي عن إجراءات المنطقة لاستكمال الهيئة التعليمية، وتسلم عدد من المدارس الجديدة، وصيانة وتجهيز المدارس القائمة بجميع المراحل التعليمية، وأشاد المحافظ بالأداء المتميز للقائمين على منطقة الاحمدي التعليمية والجهود الحثيثة التي يبذلونها، للنهوض بمستوى التعليم على امتداد مناطق المحافظة

من جهته، لفت العومي الى وجود 172 مدرسة بالمحافظة يدرس بها 94500 طالب وطالبة، وتضم 11500 معلم ومعلمة وهي بذلك اكبر منطقة تعليمية في الكويت.

وأشار العومي إلى بدء أعمال الصيانة الوقائية لأجهزة التكييف وبرادات المياه بالمدارس، حيث تم انجاز نحو 80% منها، وجار استكمال باقي المدارس حاليا ضمن عقود الصيانة، لافتا الى تشكيل فريق عمل من الشؤون الهندسية والتعليمية بالمنطقة لتسلم عدة مدارس جديدة بالمحافظة، وسيتم افتتاح مدرستين جديدتين بمنطقة صباح الأحمد السكنية، الاولى مدرسة ابن خلدون الابتدائية للبنين والثانية هي مدرسة معجب عبدالله الدوسري المتوسطة للبنين واكد العومي انه بدءا من تاريخ 20 الجاري قامت عدة فرق من المديرين والمديرين المساعدين بمتابعة جاهزية المدارس واستكمال النواقص ومتابعة أعمال النظافة العامة والتشغيل التدريجي للتكييف وتنظيف خزانات المياه، معربا عن تقديره لكل فرق العمل على ما يبذلونه من جهود حثيثة للاستعداد للعام الدراسي، لاسيما ان منطقة الاحمدي التعليمية أعدت برامج راقية للطلبة والطالبات مثل مشروع المدارس المعززة للصحة، وهو باكورة تعاون بين وزارة التربية وإدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة، إضافة الى مشروع المدارس صديقة البيئة الذي بدأ منذ ثلاث سنوات ووصل عدد المدارس المشاركة نحو 30 مدرسة، ومشروع آخر لتكوين فرق تطوعية طلابية بكل المدارس، ومشروع تعزيز القيم بين الطلبة والطالبات.