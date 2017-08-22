عبدالعزيز الفضلي

عادت المرأة مرة أخرى لتولي المناصب الإشرافية بوزارة التربية بعد ابتعاد لعدة سنوات، حيث اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس نتائج مدراء الشؤون التعليمية في المناطق التعليمية منهم ثلاث نساء جدد إضافة إلى مديرة الشؤون التعليمية بمنطقة العاصمة التعليمية ليلى الشريف التي تم تعيينها منذ اكثر من عامين، حيث أصدر الفارس قرارا يقضي باعتماد شكرية عبيد السعيدي في منطقة الفروانية التعليمية، وندى مطلق المطيري في منطقة مبارك الكبير التعليمية، ودلال بجاد الناهض في منطقة الجهراء التعليمية، وعايض محمد السهلي في منطقة حولي التعليمية، وحمد عبدالرحمن السعيد في منطقة الأحمدي التعليمية، وبهذا القرار تكون الأغلبية للنساء، حيث حصلن على 4 مناصب من اصل 6.

كما أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قرارا بشأن ندب موجه فني أول رياض أطفال بمنطقة الأحمدي التعليمية نادية المسلم للعمل بوظيفة موجه فني عام رياض أطفال بقطاع التعليم العام.

كما أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قرارا بشأن الموجه الفني الأول للتربية الإسلامية - الــتوجيه الفني للمواد - منطقة العاصــمة التعليمية محـــمد إســـماعيل الراشد، وتقرر ندب الراشد للعمل بوظيفة موجه فني عــــام لمادة التربية الإسلامية بقطاع التعليم العام.