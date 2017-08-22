صرف الأعمال الممتازة للمعلمين البدون سيتم فور موافقة الديوان

نعمل على معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة ومن يعمل يخطئ

مليار و800 مليون دينار ميزانية «التربية» الجديدة

قرار البصمة يحتاج إلى 3 شهور للتنفيذ بعد توقيع العقد مع الشركات المختصة

تركيب أجهزة البصمة في 890 مدرسة

مشروعان للمقاصف المدرسية سيتم تطبيقهما العام الجديد

عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للقطاع المالي في وزارة التربية يوسف النجار عن المعاناة من نقص في أعداد المحاسبين والسكرتارية ومن عزوف الكويتيين عن العمل بالقطاع المالي، مشيرا الى ان هناك ضغطا غير طبيعي. وأوضح النجار في لقاء أجرته معه «الأنباء» أن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تسير على ما يرام وحسب الخطة الموضوعة لكل قطاع، مشيرا الى ان عقود الصيانة لم تنته حتى الآن لذلك لجأنا للعقود المباشرة والتي لا يتجاوز مبلغها 75 الف دينار. وذكر انه ستكون له جلسات مستمرة مع وزارة المالية لمعرفة الأسس المطلوبة لوضع الميزانية الجديدة لـ«التربية»، متوقعا ان تكون كما هي العام الحالي مليارا و800 مليون دينار ما لم تكن هناك امور طارئة. وحول الأعمال الممتازة للمعلمين «البدون»، بين النجار انه طلب من وكيل الشؤون الإدارية الاستعجال في مخاطبة الديوان لصرف اعمال ممتازة لهم، وفي حال الموافقة فسنقوم كقطاع مالي بصرف مكافآتهم وبشكل فوري للعام الدراسي الحالي. وكشف النجار عن ان تطبيق قرار البصمة سيشمل جميع موظفي الوزارة وقطاعاتها المختلفة بدءا من الموظف وحتى مدير الإدارة، لافتا الى ان الأجهزة تحتاج الى 3 شهور لتوريدها بعد توقيع العقد، كما ان الأمر ليس سهلا كما يتصوره البعض، فهناك ما يقارب الـ 890 مدرسة تحتاج الى تركيب اجهزة. وحول مشكلة الأثاث المستعمل بمنطقة صبحان وتعرضه للحريق اكثر من مرة، قال النجار: لقد طرحنا فكرة واخذنا موافقة المالية فيها وهي عمل صيانة للأثاث المستعمل الذي يحتاج الصيانة واصلاحه والاستفادة منه.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:



ما الجديد في القطاع المالي؟



٭ لا شك ان كل قطاعات الوزارة تعمل حاليا على قدم وساق في الاستعداد للعام الدراسي الجديد وحسب الخطة الموضوعة ومن بينها القطاع المالي الذي يقوم بدوره في هذا الجانب، حيث نعمل على الانتهاء من عقود الصيانة غير ان المناقصة لم تنته حتى الآن، الأمر الذي جعلنا نلجأ الى التعاقد المباشر وهو من صلاحيات الوزارة وبمتابعة من الوزير ووكيل الوزارة تم توقيع عقدين للصيانة بمبلغ لا يتجاوز الـ 75 الف دينار، وذلك لتسيير الأمور ولحين الانتهاء من المناقصات الجديدة.



عقود الأثاث



أما فيما يتعلق بعقود الأثاث، فقد تم التوقيع وبدأنا بتسلم الأثاث تدريجيا، كما تم توزيع الكتب حيث انتهت بعض المناطق من توزيعها على المدارس والبعض الآخر يقوم حاليا باستكمال عملية التوزيع، اضف الى ذلك فإن هناك لجنة لاستقبال المعلمين الجدد من فلسطين والاردن ومصر، وتقوم حاليا بواجبها وتوفير كل ما يحتاجه المعلمون الجدد، كما اننا نستعد لاستقبال السنة المالية الجديدة وستكون لنا جلسات مستمرة مع وزارة المالية لمعرفة الأسس المطلوبة لوضع الميزانية الجديدة للتربية.



وكم ستكون الميزانية القادمة؟



٭ أتوقع كما هي العام الحالي ستكون مليارا و800 مليون دينار ما لم تكن هناك امور طارئة قد نطلبها بصفة منفصلة عن الميزانية.



قرار البصمة



الى اين وصل موضوع تعزيز الميزانية بشأن توفير اجهزة البصمة في المدارس؟



٭ وصلني تقرير بهذا الموضوع من القطاع الاداري ونظم المعلومات متضمنا الحصر والقيمة، وحاليا نقوم بإعداد كتاب لمخاطبة وزارة المالية بالتكلفة المطلوبة لأجهزة البصمة وهي 831 الف دينار، وفور وصول موافقة وزارة المالية سنقوم بالتعاقد مع الشركات المختصة لتوريد الأجهزة وتركيبها في المدارس وديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.



وهل تتوقع تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي؟



٭ بالطبع الأجهزة تحتاج الى 3 شهور لتوريدها بعد توقيع العقد، كما ان الأمر ليس سهلا كما يتصوره البعض فهناك ما يقارب 890 مدرسة تحتاج الى تركيب هذه الأجهزة.وهل سيطبق قرار البصمة على الجميع؟



٭ حسب قرار مجلس الخدمة المدنية فإنه سيشمل جميع الموظفين والمعلمين الى مدير الإدارة.



رواتب الصيف



بالنسبة لرواتب الصيف.. هل هناك نية لصرف كل راتب بشهره؟



٭ .. الموضوع هذا فيه من يؤيد وهناك من يعارض، ولكن الشيء الذي نستطيع ان نطبقه هو تعليمات وزارة المالية المعتادة وهي صرف راتب شهرين، وذلك بالطبع بعد موافقة الوزير والوكيل ومن ثم موافقة وزارة المالية، ولن يتخذ اي قرار عشوائي في هذا الجانب فالأمر يحتاج الى عرضه على اهل الميدان والأخذ برأيهم، ولكن اود ان أؤكد ان الوضع الآن طبيعي ولا يوجد عليه اي تعديل.



المقاصف المدرسية



وأين وصلتم بمشروع المقاصف المدرسية؟



٭ تم تشكيل لجنة لدراسة المشروع وسأرفع صيغة العقد لوكيل الوزارة د.هيثم الأثري وفي حال اعتمادها سنجتمع مع لجنة تضم ممثلين من صندوق دعم العمالة وهيئة الغذاء وسنطبق المشروع بشكل تجريبي يشمل 24 مدرسة قابلة للزيادة حسب رؤية القيادة العليا في الوزارة لمدة سنة، ومن ثم نقيس مدى نجاحها وهو يعد استثمارا ومن المشاريع الصغيرة.



وماذا عن مشروع المكائن؟



٭ المشروعان سيتم تطبيقهما بإذن الله تعالى، وستكون هناك مناقصة عن طريق وزارة المالية لمشروع المكائن ويتم تطبيقها على 24 مدرسة مع الأندية المسائية وصالات البولينغ والادارات التي تكون فيها دورات تدريبية.



وهل هناك توجه لزيادة الصندوق المالي للمدرسة؟



٭ الآن توجد اعادة دراسة للصندوق المدرسي تتضمن اضافة بنود وسترفع للوكيل ومن ثم الوزير د.محمد الفارس، وفي حال الموافقة عليها من المؤكد ستتم زيادة المبلغ المخصص والذي يقسم على دفعتين الاولى 75% والثانية 25% منه والمبالغ متفاوته خاصة ان كل مرحلة تختلف عن الأخرى.



زيادة رواتب المعلمين البدون



هل هناك نية لزيادة رواتب المعلمين البدون؟



٭ وزارة التربية تطبق تعليمات ديوان الخدمة المدنية ولا املك قرارا في هذا الشأن، ولكن طلبت من وكيل الشؤون الإدارية الاستعجال في مخاطبة الديوان لصرف اعمال ممتازة لهم وفي حال الموافقة سنقوم كقطاع مالي بصرف مكافآتهم وبشكل فوري للعام الدراسي الحالي.



ما المشاكل التي تواجه قطاعكم؟



٭ للأسف هناك نقص في عدد المحاسبين والسكرتارية، كما أن هناك عزوفا من الكويتيين عن العمل بهذا القطاع، لذلك نواجه ضغطا في العمل غير طبيعي، اضافة الى ان المكان لا يساعد على الإنتاج في العمل وأتمنى ان يكون المبنى الجديد للوزارة محببا للعمل في القطاع المالي.



تشجيع وإنصاف



وكيف يمكن أن يتم جذب الموظف الكويتي للعمل في القطاع؟



٭ انا تقدمت بمقترح لتخصيص مكأفأة شهرية للموظف خاصة في ظل عدم وجود كادر للمحاسب لاسيما انه يواجه ضغطا يخدم من خلاله اكثر من 100 الف موظف في التربية، لذلك يجب إنصاف الموظف المحاسب وتشجيعه للإقبال على هذه الوظيفة المهمة.



وبالنسبة لمشكلة الأثاث المستعمل في «صبحان» هل وجدتم لها حلا؟



٭ حسب تعليمات وزارة المالية ان اي اثاث سكراب يتم بيعه عن طريق المزايدة، وهذه دورة مستندية طويلة، الأمر الذي يفتح المجال لامتلاء الساحة المخصصة للأثاث المستعمل في ادارة التوريدات بمنطقة صبحان وبالتالي لا استطيع استقبال اي اثاث من المدارس لحين بيع ما هو موجود، ولكن لا نستطيع الوقوف مكتوفي الأيدي امام خطورة الموقف وتعرض الأثاث للحريق، لذلك طلبنا من قطاع المنشآت وضع كاميرات في ادارة التوريدات وفي الساحة التي يتم تخزين الأثاث فيها، كما طرحنا فكرة وأخذنا موافقة المالية فيها وهي عمل صيانة للأثاث المستعمل الذي يحتاج الى الصيانة واصلاحه والاستفادة منه بدلا من الاستغناء عنه وبيعه وإن شاء الله ننجح بهذه الفكرة.



عبء وتعاون



المدرسة تدفع 100 فلس عن كل طالب للمنطقة الا تعتقد ان هذا عبء مادي عليها؟



٭ هـــذا الموضــوع قيد الدراسة وسنضع آلية جـــديدة لمعرفة مدى احتياج المنطـــقة الى هذا الدعم.



وهل يوجد تعاون بينكم كقياديين في الوزارة والمناطق التعليمية؟



٭ لله الحمد التعاون موجود بين جميع قياديي الوزارة ونكن لهم كل احترام وتقدير، وانا اصدرت تعليمات انه اذا كان هناك اي احتياج او طلبات يفضل ان يصلني عن طريق الوكيل المختص حتى لا أحرج امام زملائي الوكلاء الذين قد لا يكون لديهم علم بتلك الاحتياجات.



الاستقرار الوظيفي



كيف تنظر لمستقبل العمل في الوزارة؟



٭ «التربية» وزارة كبيرة وحجمها يتمثل في الباب الأول لضخامة موظفيها غير انني اتمنى الاستقرار الوظيفي لقطاعي، والعمل براحة نفسية حتى يستطيع ان ينجز أكثر وبصورة أفضل، خاصة ان على موظف القطاع المالي اضافة الى عمله متابعة متطلبات الجهات الرقابية في الدولة متمثلة في ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ومجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية ومجلس الأمة ووزارة المالية، وكل تلك الجهات الرقابية ينصب عملها وتعاملها مع القطاع المالي، وهذا عبء اخر علينا كقطاع مالي.



ملاحظات المحاسبة



وماذا عن ملاحظات ديوان المحاسبة؟



٭ من يعمل يخطئ وحجم العمل في «التربية» لا يقارن مع بقية الوزارات مع احترامي وتقديري لهم، لكن هذا من واقع ملموس فهناك لجنة تم تشكيلها برئاستي وعضوية جميع المختصين بقطاعات الوزارة وتقوم حاليا بدورها على اكمل وجه ليس مهمتها الرد على الملاحظات فقط بل معالجتها والعمل على ألا تتكرر ووضعناها جميعا في الحسبان ومن اهمها عقود الوزارة القديمة، حيث بدأنا بطرح عقود جديدة ولكن للأسف الدورة المستندية طويلة وتحتاج الى وقت لتنتهي من اجراءاتها ومتى ما كانت عقود الوزارة جديدة سيكون عندنا استقرار.





«الممتازة» في حسابات 1500 متقاعد تربوي نهاية الأسبوع الجاري

أعلن يوسف النجار انه تسلم من القطاع الإداري كشوفات الأعمال الممتازة للمتقاعدين، مشيرا الى انه ستتم مراجعتها والتدقيق عليها من قبل القطاع المالي قبل تحويلها إلى البنك المركزي.

وأوضح النجار أن الكشوفات تضم 1500 تربوي تما إحالتهم للتقاعد، لافتا إلى أن المبالغ ستكون في حساباتهم نهاية الأسبوع الجاري.