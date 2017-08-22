بيتس: الشركات الناشئة مؤخراً في الكويت ازدهرت ويجب أن نضمن مشاركة الأجيال المقبلة أطلقت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) منحة دراسية مجانية جديدة لهذا العام الدراسي مخصصة للطلبة الراغبين في الحصول على شهادة في علوم الكمبيوتر، وتغطي المنحة النفقات الدراسية طوال أربع سنوات، ومتاحة أمام الطلبة من كل الجنسيات.

ويتعين على الطلبة المؤهلين للحصول على المنحة عند تقديمهم أن يجتازوا اختبار تحديد القدرات وألا يقل معدلهم التراكمي عن 3.5 أو 90%. وللحفاظ على المنحة بعد القبول، يجب ألا يقل المعدل التراكمي (GPA) للطالب عن 3.0 طوال السنوات الدراسية، وكذلك الأمر بالنسبة للساعات المعتمدة في كل فصل دراسي بحيث لا تقل عن 12 ساعة، وفتحت الجامعة باب التسجيل على المنحة الآن أمام كل المتقدمين، فيما حددت 31 الجاري كآخر يوم لتقديم الطلبات.

وأكد رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د.دونالد بيتس: أن التعلم لا يأتي عن طريق المصادفة، بل هو نتاج سعي حثيث ومثابرة جادة. ونظرا لكوننا جامعة خاصة رائدة في الكويت، حرصنا دوما على الإحاطة بمسؤولياتنا الاجتماعية، والمتطلبات الأساسية التي يحتاجها الطلبة لتحقيق نجاحهم مستقبلا، ومكننا حصول قسم علوم الكمبيوتر على الاعتماد الأكاديمي من هيئة الـ ABET الدولية لاعتماد برامج الهندسة والحاسوب ونظم المعلومات منذ العام 2014، من تأسيس منصة مهمة وكبيرة لتوفير أعلى مستويات المعرفة والعلم لطلبتنا. والأهم من ذلك أن مجال الشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا في الكويت أخذ يزدهر في السنوات الأخيرة، وفي هذا الصدد نريد أن نضمن للجيل المقبل وضع بصماته في هذا القطاع الرائج، من خلال هذه المنحة الجديدة، نهدف إلى حث الطلبة وتشجيعهم على دخول تخصص مثير لا حدود لفرصه الوظيفية ونطاق أعماله.

الجدير بالذكر أنه قد لا يحق للطلبة الذين حصلوا على هذه المنحة وباشروا الدراسة في الجامعة أن يتحولوا إلى تخصص آخر. ويهدف قسم علوم الكمبيوتر في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا إلى توفير أفضل المناهج وطرق التدريس الحديثة في مجال علوم الكمبيوتر ونظم المعلومات، لضمان توافر أساس قوي في المفاهيم الجوهرية لدى الطلبة، وتسليحهم بمهارات حل المشكلات وآليات صنع القراروإعدادهم لتطبيق المعرفة الأساسية للانضباط طوال سني عملهم، وتزويدهم بإمكانات تمنحهم القدرة على مزاولة مهن فاعلة ومنتجة ضمن مجموعة واسعة من مجالات علوم الكمبيوتر مثل البرمجة، وتصميم المواقع، وتطوير الألعاب، وتقديم الاستشارات في تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب العديد من الفرص الهامة الأخرى.