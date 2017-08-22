الزنكوي: الدورات تسهم في إحداث نقلة نوعية لبناء النهضة الحضارية

باهي ابوالعلا

أوضح الطيار السابق في الخطوط الجوية الكويتية صلاح الزنكوي أن الدورات التعريفية التي تقدمها جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية تهدف إلى التدريب والتهيئة والتحضير للاختبارات التي ستنظمها «الكويتية» للطلبة حول أساسيات الطيران وتساهم في إحداث نقلة نوعية تساعد في بناء النهضة الحضارية للبلاد.

جاء ذلك خلال تصريح صحافي له امس خلال انطلاق الدورات التدريبية التي تنظمها الجمعية.

وأضاف الزنكوي أن عدد المتقدمين لتلك الدورات بلغ 200 طالب وطالبة الراغبون في الدخول الى مجال الطيران، وسيتم تقديمهم في اكثر من مجموعة لمحاولة اجتيازهم للاختبارات التي ستنظمها «الكويتية»، مشيرا إلى ان الدورات توضح العديد من الأمور الفنية والتقنية لهم إضافة إلى تدريب عملي على كيفية قيادة الطائرات ما سيوضح لهم العديد من الأمور ويضع جسرا بينهم وبين مجال الطيران، ناصحا الطلاب بالجد والاجتهاد وان يكونوا على قدر المسؤولية للدخول في مجال الطيران.

بدوره اكد المدير الإداري لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية ايمن درويش أن الدورات التعريفية تأتي ضمن أهداف الجمعية العامة لخدمة المجتمع وتقديم الدعم اللازم ونشر الوعي بالطيران، مشيرا إلى أن الجمعية سارعت بتنظيم الدورات بمجرد علمها بنية الخطوط الجوية الكويتية بإرسال طلبة لدراسة الطيران والابتعاث الخارجي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لذلك توجب على الجمعية تهيئة الطلاب لتلك الاختبارات وتجهيزهم لها من خلال معلومات نظرية عن الطيران واختبارات عملية في قيادة الطيران.