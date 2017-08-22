أصبح اليوم المفتوح الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والتسويق في كلية القانون الكويتية العالمية، في شهر أغسطس من كل عام، موعدا لتعزيز روابط الزمالة بين موظفي الكلية وأسرهم، ومناسبة لترسيخ معاني الانتماء لهذا الصرح الأكاديمي الذي تتجلى في العديد من المناسبات روح الأسرة الواحدة بين المنتمين إليه من أساتذة وموظفين وطلبة.

وتضمن اليوم المفتوح الذي قدم أحمد القديري فقراته بأسلوب جذاب مجموعة من الأنشطة الترفيهية والفعاليات المخصصة للكبار والصغار كالمسابقات وشد الحبل التي تنافس الجميع على المشاركة فيها لنيل الجوائز الرمزية التي تم تخصيصها لهذه المناسبة، ما أضفى أجواء من البهجة على الحضور الذين تبادلوا الأحاديث الودية طوال ساعات اليوم، الذي امتد من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا، في الوقت الذي لم يمل فيه الأطفال من ممارسة الألعاب المخصصة لهم.

وبالمناسبة، قالت مسؤولة الأنشطة العامة نادرة الغاشم إن الهدف من هذا اليوم مد جسور التواصل الاجتماعي بين جميع الموظفين بالكلية، بما ينعكس إيجابا على تطوير العمل، وتحفيزهم على المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تقام في مختلف المناسبات وتسهم العديد من الإدارات في تنظيمها، إضافة إلى أن مثل هذا اليوم يساهم بشكل كبير في توطيد العلاقة بين أسر الموظفين.