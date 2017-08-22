أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن البرنامج سيصرف مستحقات تدريب طلبة الصيف لهذا العام قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك استنادا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2004 بشأن تدريب طلبة المدارس والجامعات، مشيرا الى ان المستحق بلغ 53408 دنانير لعدد 536 طالبا وطالبة وزعت على 9 بنوك، كما ستصرف مستحقات مكافآت الخريجين عن الشهر ذاته للطلبة خريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات والمعاهد الخاصة، حيث بلغت 682 ألف دينار لعدد 2900 طالب وطالبة.

واضاف المجدلي: ستصرف كذلك مستحقات صارفي العلاوة الاجتماعية لهذا الشهر لمستحقي العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد والزيادة والمكافآت وعلاوة غلاء المعيشة والمكافآت الخاصة (25%) للعاملين في القطاع الخاص، حيث بلغت 40 مليون دينار لعدد 58201 موظف وموظفة.