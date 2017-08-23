عبدالعزيز الفضلي

أعلنت مديرة إدارة التخطيط دلال البالول أن إدارة التخطيط بصدد الانتهاء من كتاب المؤشرات التربوية لعام 2016-2017 وهو تجربة جديدة تحمل جميع المؤشرات التربوية للتعليم بدءا من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، كما تشمل جميع أنواع التعليم في الكويت كالتعليم الحكومي والتعليم الخاص والتعليم الديني والتربية الخاصة وتعليم الكبار ومحو الأمية، مشيرة إلى أن هذا الكتاب يعد مكملا لكتاب المجموعة الإحصائية، الذي تصدره إدارة التخطيط سنويا، ولكنه يتضمن معلومات شاملة تم تقديمها بشكل أوسع، لافته إلى أنه سيخضع للتدقيق من قبل مؤسسة التقدم العلمي وذلك من خلال الخبير فيكتور بيلا لمراجعة الجداول والإحصائيات وتقديم الملاحظات.

وأضافت البالول أنه سيتم إصدار المزيد من الكتيبات الإحصائية خلال العام الدراسي المقبل كدليل المدارس وكتيبات تتعلق باقتصاديات التعليم بالإضافة إلى الإصدار الثالث لموسوعة المدارس الحكومية والتي تشتمل على الأسماء المعدلة لبعض المدارس وإضافة أسماء المدارس الجديدة، موضحة أن إحصاءات العام المقبل ستتضمن تقديرات للعناصر التعليمية للعام القادم وحصر عدد ونسب الناجحين والراسبين في اختبارات نهاية العام.

وعن الدراسات الجديدة التي تعدها إدارة التخطيط، فأشارت إلى أن الإدارة تقوم حاليا بتقدير احتياج وزارة التربية للمعلمين للسنوات الخمس القادمة وتحديد الأعداد من خريجي كليتي التربية وكلية التربية الأساسية وذلك بالتعاون مع قطاع التعليم العام، بالإضافة إلى تعاون الإدارة مع قطاع الشؤون المالية للقيام بتقدير أصول وزارة التربية من المباني المدرسية والمباني المؤجرة للتعليم الخاص إلى جانب المباني المستغلة من الغير أو المباني المستغلة من قبل وزارة التربية، مؤكدة على وجود تعاون وثيق وتنسيق مع مؤسسات وجهات حكومية أخرى كالإدارة المركزية للإحصاء، جامعة الكويت، بلدية الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، اليونسكو، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، المجلس البلدي، الهيئة العامة للرعاية السكنية والمعهد الإقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة وغيرها من الجهات.

وحول مستجدات برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS )، علقت البالول بالقول: يعد برنامج الـ GIS المساعد القوي في حصر مباني وزارة التربية، وسيشتمل على تجديد الرخصة وتحديث البيانات وإضافة المدارس الجديدة والبيانات الجديدة والإدارة بصدد دراسة إنشاء قسم متخصص للبرنامج وتحديد جدوى ذلك ولا يزال إنشاؤه قيد الدراسة.

وأعربت البالول عن تمنياتها بتسكين الوظائف الشاغرة من مراقبين ورؤساء أقسام وزيادة عدد الموظفين المختصين بالإحصاء والتخطيط.