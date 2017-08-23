ينظم قسم علوم الأرض والبيئة بكلية العلوم جامعة الكويت رحلة حقلية ميدانية سنوية إلى سلطنة عمان لطلبة مقرر الجيولوجيا الحقلية (0460304) للعام الجامعي 2016/2017 والذي يعد أحد المقررات الإلزامية بصحائف التخرج لتخصص الجيولوجيا، وذلك بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس.

وأوضح د.عرفات الشعيبي المشرف على الرحلة الحقلية، أن المقرر عبارة عن عمل ميداني حقلي وسط الجبال والطبيعة يهدف إلى دراسة وتطبيق كل ما تمت دراسته من مقررات في القسم العلمي من السنة الأولى إلى السنة الثالثة من وصف للطبقات بالإضافة إلى مختلف المظاهر الجيولوجية والطبيعية المختلفة، مشيرا إلى أن المقرر يساهم بشكل فعال في إعداد الطلبة علميا وعمليا، ما يؤهلهم لسوق العمل في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة داخل وخارج الكويت.

وأضاف د.الشعيبي أن الرحلة الحقلية تستغرق شهرا خلال الفصل الدراسي الصيفي. هذا، ويتم اختيار سلطنة عمان لأنها تعرف جيولوجيا بجنة الجيولوجي، حيث انها تستقطب علماء من مختلف دول العالم، موضحا أنه يشرف على المقرر أعضاء هيئة تدريس أكفاء من القسم العلمي من مختلف التخصصات كالجيولوجيا البنائية، الأحافير وعلم الطبقات الصخرية، والجيومورفولوجيا وعلم الصخور والمعادن.

وبين أن العمل الميداني يقسم إلى فترات زمنية لتغطية جيولوجية سلطنة عمان ما بين مسقط وصلالة ومنطقة الجبل الأخضر، ويتم عند الانتهاء من كل منطقة اختبار الطالب بالوقفات الجيولوجية للوقوف على ما تمت دراسته للتأكد من استيعاب الطالب للمادة العلمية مع فهم مختلف المظاهر الجيولوجية بشكل تام، إضافة إلى رسم الخرائط الجيولوجية وتقرير جيولوجي علمي يقدمه الطالب خلال عشرة أيام من العودة إلى الكويت، حيث يتبعها اختبار شفهي للتأكد من استيعاب الطالب ما تم تدريسه في سلطنة عمان والتي تخدم الطالب بثبات الحصيلة المعلوماتية والجيولوجية، ما يزيد ثقة الطلبة واعتمادهم على أنفسهم في كيفية استخراج المعلومات من واقع العمل الميداني الحقلي من الطبيعية الأم.

وتوجه د.الشعيبي المشرف على الرحلة بالشكر الجزيل للقائمين على جامعة السلطان قابوس، لتعاونهم المستمر للرحلات الحقلية التي يقيمها القسم العلمي سنويا، كما توجه بالشكر الى الإدارة الجامعية بجامعة الكويت وعمادة كلية العلوم وموظفي القسم العلمي لعملهم على انجاح الدورة المستندية لهذا المقرر، نظير ما يقدمونه من تسهيلات كبيرة لإنجاح هذا المقرر الذي يبدأ العمل والإعداد له بسنة مسبقة.