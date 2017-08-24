عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قرارا يقضي بحرمان الطالب من درجة الامتحان العملي والتحريري ودرجة الأعمال للمجال الدراسي الذي ارتكب فيه المخالفة، وترصد له الدرجة صفرا إذا غش في الامتحان أو ساعد غيره على الغش في الفترة الدراسية الأولى.

كما يقضي القرار بحرمان الطالب من درجة الامتحان العملي والتحريري ودرجة الأعمال، وترصد له الدرجة صفرا في جميع المجالات الدراسية، في حالات تضمنت محاولة الطالب الغش أو محاولة مساعدة غيره على الغش في الفترة الدراسية الثانية، وإذا تسبب في الإخلال بنظام سير الامتحان، وإذا اعتدى أو حاول الاعتداء على العاملين بلجان الامتحان، ويحول الطالب إلى مجلس النظام المدرسي ليتخذ في حقه الإجراء اللازم وفقا للنظم واللوائح المعتمدة.

بدورها، أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عدم مباشرة مديري الشؤون التعليمية الجدد أعمالهم في المناطق التعليمية ما لم تصل موافقة ديوان الخدمة المدنية على قرار ترقيتهم، مشيرة الى انه سيتم إرسال قراراتهم الى الديوان لاعتمادها.

واستبعدت مباشرتهم أعمالهم كمديرين في بداية العام الدراسي الجديد الذي سينطلق بعد عيد الأضحى المبارك، لافتة الى ان الموضوع يحتاج الى وقت حتى تصل الموافقة.

وأضافت المصادر أن ترقيتهم فقط في المنصب ولن يحصلوا على علاوات نظير ذلك، متمنية لهم التوفيق في عملهم الجديد والمساهمة في الارتقاء بالعملية التعليمية.