استعدادات العام الدراسي الجديد تسير بشكل جيد رغم مشاكل عقود الصيانة

دارين العلي

جدد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس تأكيده عدم تسلم وزارته اي مستندات رسمية تتعلق بوجود قضايا مرفوعة ضد الوزارة من قبل اي جهات رسمية سواء محلية او دولية لمعلمين وافدين، مشددا انه سيتم التعامل وفق الاجراءات القانونية مع اي معلم وافد يعمل في الوزارة حاليا في حال ثبتت مشاركته في رفع هذه القضايا في حال وجدت.



وبين الفارس في تصريح للصحافيين خلال حفل الدورة التدريبية الصيفية الأربعين لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية تحت شعار «التنمية المستدامة لمستقبل الكويت الطموح» في معهد الكويت للابحاث العلمية أمس، بين ان الوزارة سبق أن اصدرت بيانا رسميا بخصوص ما يسمى بادعاءات برفع قضايا من قبل معلمين وافدين سابقين وليسوا حاليين في محاكم دولية، لافتا الى انه لن يسمح لاي كان المساس بسمعة الكويت اذ سيتم الدفاع عن البلاد لأبعد الحدود في حال تبين صحة هذه الادعاءات.



وفي سياق منفصل حول مدى امكانية تطبيق البصمة في وزارة التربية مطلع اكتوبر المقبل قال الفارس: ان ذلك يحتاج إلى خطوات متعددة لكون الوزارة من اكبر الوزارات في الدولة لافتا الى أنه طلب من كافة مسؤولي الوزارة تقديم تقارير حول كيفية تنفيذ هذا المشروع ومعوقاته حيث تم تكليف وكيل الوزارة بتقديم تقريره وسيعرض عليه مطلع الاسبوع المقبل ليتم التباحث فيه مع مسؤولي الخدمة المدنية مشيرا إلى وجود جوانب مالية تتعلق بهذا المشروع تتمثل في توافر الاجهزة والنظم المتكاملة وربطها بنظام الخدمة المدنية، مشيرا الى البدء بالاجراءات الرسمية من خلال مخاطبة وزارة المالية لتوفير الميزانية.



وعن الاستعدادات للعام الدراسي المقبل قال الفارس: انها تسير على قدم وساق في ظل اجتماعات دورية تعقد على كافة الاصعدة سواء على مستوى الوكلاء او مديري عموم المناطق التعليمية حيث يتم تقديم تقارير اسبوعية حول الاعمال المنجزة وآلية سير العمل موضحا أن الاستعدادات قطعت شوطا كبيرا بتوفير الكتب والاثاث المدرسي.



ولفت الى وجود بعض المشاكل المتعلقة بعقود الصيانة التي تأخرت والتي يصار الى حلها عبر اللجوء الى توقيع كتب الامر المباشر للتمكن من انجاز اعمال الصيانة الضرورية بأسرع وقت قبل بدء العام مطمئنا ان العقود الخاصة ببرادات المياه والنظافة مستمرة ولا يوجد ما يعكر انطلاقة العام.



وكان الفارس قد ألقى كلمة خلال الحفل قال فيها ان الاهتمام بهذه الدورات ينبع من القناعة بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، وأن حسن استغلال هذه الثروة وتطويرها كفيل بتحقيق تطلعات الوطن وما يصبو إليه من رفعة وتقدم.



ولفت الى ان إدارة المعهد حرصت على الاهتمام بتنظيم هذه الدورات من أجل تشجيع أبناء الكويت على ممارسة البحث العلمي، وتنمية روح البحث لدى أجيال المستقبل، كما أنها توفر الفرص المناسبة للطلبة المتميزين لاكتشاف مواهبهم ورعايتها، وتوجيههم للإقبال على المجالات العلمية والتكنولوجية إضافة إلى ما توفره من جو علمي موات يتيح لهم التعرف عن قرب ومن خلال الممارسة الفعلية على ماهية البحث العلمي وطبيعة أعماله، وتكسبهم مهارات جديدة تسهم في زيادة وعيهم وتمكنهم من اختيار المستقبل المناسب الذي يلبي رغباتهم ويساعدهم على تحقيق ذاتهم في إطار الوفاء بالمتطلبات التنموية للبلاد.



واعتبر الفارس أن النجاح الذي حققته وتحققه هذه الدورات هو فخر للجميع، فهي تستقطب قطاعا عريضا من الطلبة المتفوقين الذين يجدون فيها فرصة مناسبة لاشباع رغباتهم وميولهم العلمية، وما يؤكد هذ النجاح السمعة الطيبة التي تتمتع بها في المجتمع الكويت، والتي تؤدي إلى زيادة الإقبال على الانضمام إلى هذه الدورات.



وأكد ان البحث العلمي وتطبيقاته التكنولوجية يلعبان دورا حاسما في مختلف ميادين حياتنا الاجتماعية والمعيشية، لافتا الى أن امتلاك ناصية العلم والقدرة على تطبيق نتائجه، وبناء مجتمع العلميين الأكفاء، هما خير استثمار بعيد المدى لمستقبل زاهر للوطن والمواطن.



وأشار الى أن هناك توجهات وأولويات جديدة للأبحاث العلمية بحيث تلبي متطلبات الحاضر وتفتح آفاقا جديدة للمستقبل وهذه التوجهات تحظى برعاية القيادة السياسية التي تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة البحث العلمي في البلاد ونتطلع لان تسهم جهودنا عن تطوير منتجات محلية في تنوع مصادر الدخل الوطني وتسهم في تحويل الكويت إلى مركز متقدم وريادي في المنطقة.



وقد تخلل الحفل كلمة للطلبة وتكريم للقائمين عليها كما تم تكريم وزير التربية والطلبة المشاركين والمتفوقين والمتميزين في الدورة.

منهم 39 من ذوي الاحتياجات الخاصة

سميرة عمر: 5936 طالباً شاركوا في دورات المعهد على مدى 40 عاماً

قالت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة أحمد السيد عمر ان المعهد دأب على تنظيم الدورات الصيفية سنويا وعلى مدى أربعين عاما، لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية، بغرض تحقيق أحد أهم أهدافه، وهو تشجيع أبناء الكويت على ممارسة البحث العلمي، وتنمية روح البحث لدى الجيل الناشئ، مشيرة إلى أن المعهد يواصل دوره الرائد في تنظيم هذه الدورات، التي توفر الفرص المناسبة للطلاب المتفوقين في المرحلتين الثانوية والجامعية من الكويتيين والخليجيين، منذ العام ١٩٧٦حتى يومنا هذا.



وأوضحت أن المعهد من أوائل المؤسسات الوطنية التي تبنت فكرة تدريب الناشئة والشباب وتوجهيهم للإقبال على المجالات البحثية التي تتوافق مع إمكاناتهم العلمية وتلبي رغباتهم، وتساعدهم على استثمار ما يتمتعون به من مواهب وقدرات تمكنهم من الحفاظ على التفوق والبقاء في الصدارة، وتشجيعهم على مواصلة الجهود والتحلي بإرادة قوية وعزيمة وإصرار على تحقيق النتائج والأهداف المرجوة.



وبينت ان عدد المشاركين على مدى أربعين عاما 5936 طالبا وطالبة منهم 39 طالبا وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأكيد الكثيرين من خريجي هذه الدورات على أنها كانت نقطة تحول مهمة في حياتهم، كما كانت لها أهمية ودور خاص في إيجاد فرص عمل للشباب في مؤسسات علمية وبحثية، ومنهم من تقلد أعلى المناصب في الكويت، وما يسعدنا حقا أن نجد اليوم من بين علماء المعهد وباحثيه عددا ممن شاركوا في دورات سابقة.

الفارس يبدأ بجولات تفقدية للمدارس الأسبوع المقبل

الأثري: صرف مكافآت المؤهلات العليا للعاملين في «التربية»

عبدالعزيز الفضلي

يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس اعتبارا من الاسبوع المقبل بجولات تفقدية للمدارس بمختلف المناطق التعليمية وذلك للاطلاع والاطمئنان على سير عملية الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والعمل على توفير افضل الاجواء وإزالة كل العراقيل لاستقبال الهيئات التعليمية وابنائنا الطلبة بعد عيد الاضحى المبارك.

من جانب آخر، أصدر وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري تعميما بشأن صرف مكافأة المؤهل العلمي للعاملين بوزارة التربية من حملة المؤهلات العليا من الدكتوراه والماجستير.

ونص القرار على إعلام جميع العاملين بأجهزة وزارة التربية بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني وإدارة مدارس التربية الخاصة بالالتزام بالقرار والذي ينص على صرف مكافأة المؤهل العلمي للعاملين بوزارة التربية من الهيئتين الإدارية والتعليمية كويتي/غير كويتي مع توفير المستندات التالية:

طلب صرف مكافأة المؤهل العلمي (دكتوراه/ماجستير) لإدارة الموارد البشرية، صورة عن شهادة المؤهل العلمي (دكتوراه/ماجستير)، صورة من معادلة شهادة المؤهل العلمي من وزارة التعليم العالي، صورة عن شهادة المؤهل الجامعي، شهادة التدرج الوظيفي، وكتاب من مركز العمل بمدى الاستفادة من شهادة المؤهل العلمي (دكتوراه/ماجستير) إذا كانت في غير مجال التخصص، ويستثنى من ذلك الحاصلون على شهادة المؤهل العلمي (دكتوراه/ماجستير) في نفس مجال التخصص.