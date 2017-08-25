صرح مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري بأنه وفي اطار الجهود المبذولة من جميع قطاعات الهيئة، وتماشيا مع الخطة الموضوعة، قامت الهيئة بصرف مستحقات الفصل الصيفي لجميع أعضاء هيئة التدريب في «التطبيقي» أمس لكل العاملين في المعاهد، بالإضافة الى اعضاء هيئة التدريس والتدريب في كليات الدراسات التجارية والتكنولوجية والعلوم الصحية.

وأوضح د.الأثري أن عملية صرف المستحقات للأساتذة جاءت بعد جهود كبيرة بذلت من جميع موظفي قطاعات الشؤون الإدارية والمالية ومركز الحاسب الآلي والإدارة القانونية وقطاعات الهيئة المختلفة، بعد ساعات العمل المتواصلة من أجل إنجاز صرف مستحقات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب للفصل الصيفي، وذلك بعد موافقة الرقابة المالية ووزارة المالية عليها.

وأشار إلى أن عملية صرف المستحقات لبقية الكليات وهي: كلية التمريض وكلية التربية الأساسية ستكون في القريب العاجل فور الانتهاء من مراجعتها في الرقابة المالية والتدقيق عليها وبعد إصدار قرارات التكليف والصرف الخاصة بهم.