«عمتي بخير.. وتطلب دعواتكم»

ابنة شقيق الفنانة الكبيرة شادية بعد انتشار شائعة بوفاتها، مؤكدة لبرنامج آخر النهار على قناة سي بي سي انها بخير ومتابعة جيدة لكل الاحداث السياسية في مصر والعالم، وحريصة دائما على متابعة الافلام القديمة سواء لها او لأبناء جيلها، وتقول لنا دائما، كانت ايام حلوة، فيها حب وصداقة غير ما يحدث وتراه الآن على الساحة».