أقام النادي الكويتي في جامعة سان دييغو لقاءه التنويري للطلبة المستجدين بحضور الملحق الثقافي بلوس انجيليس د.محمد الرشيدي ود.حسن الكندري.
ويعد اللقاء نقطة انطلاق للطلبة لما يحتويه من معلومات وتوجهيات وإرشادات عامة حول المدينة والجامعة تساعد الطلبة المقبولين حديثا بتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.
وشكر أعضاء النادي د.محمد الرشيدي ود.حسن الكندري لحضورهما ومشاركتهما في اللقاء التنويري ودعمهم المعنوي لأبنائهما الطلبة في سان دييغو بشكل خاص.
وشارك باللقاء التنويري عدة جهات من الكويت والولايات المتحدة الاميركيه مثل Bank of America وشركات تملك مجمعات سكنية في مدينة سان دييغو وشركة اتصالات.
ومن جهة اخرى، ثمن أمين صندوق النادي الكويتي عبدالرحمن الزايد دور البنك الأهلي المتحد والخطوط الجوية التركية وجريدة الأنباء الراعي الاعلامي للنادي في سان دييغو، مشيدا بالحرص على دعمهم لفعاليات وأنشطة النادي، مؤكدا أن هذا الدعم يمهد طريق النجاح لاخواننا الطلبة ويحقق الفائدة المرجوة للشريحة الطلابية أكاديميا واجتماعيا.