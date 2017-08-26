أعلنت وزارة التعليم العالي عن تقديم المملكة الأردنية الهاشمية منحا دراسية للطلبة الكويتيين لاستكمال مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2017/2018 وذلك للالتحاق بجامعاتها (الأردنية - اليرموك - الهاشمية)، على ان يكون المتقدم كويتي الجنسية وغير موظف، ومصطحبا معه: صورة عن شهادة الثانوية، صورتين عن جواز السفر، صورتين عن البطاقة المدنية للطالب وولي أمره، صورتين من شهادة الميلاد، وشهادة لمن يهمه الأمر من التأمينات الاجتماعية توضح ان الطالب غير موظف، وصورتين شخصيتين حديثتين بقياس 6×4. وجاءت المنح كالتالي:

الأردنية ـ التربية الرياضية ـ 80% ـ علمي/ أدبي ـ التخصص غير مدرج في خطة البعثات للعام الدراسي 2017/2018 ومن دون المخصصات المالية.

أما جامعة اليرموك ـ نظم المعلومات الحاسوبية ـ 80% ـ علمي/أدبي ـ ويشترط ان يكون المرشح حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وألا يقل معدل المرشح في الثانوية العامة عن 65%.

والجامعة الهاشمية ـ اللغة الانجليزية ـ 80% ـ أدبي ـ ويشترط ان يكون المرشح حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وألا يقل معدل المرشح في الثانوية العامة عن 65%.

من جانب آخر، أعلنت وزارة التعليم العالي عن أسماء الطلبة المرشحين الأساسيين على شواغر مقاعد المنح الدراسية المقدمة من المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 2017/2018 وهم: دخيل عراك ادخيل العنتري ـ علوم صحية ـ جامعة الملك سعود، وعليا بدر جابر الهاجري ـ هندسة ـ جامعة الملك فيصل - الدمام، ومحمد سالم مبارك الحجرف ـ علوم صحية ـ جامعة الملك عبدالعزيز، وعبدالعزيز عيسى راشد شافي الهاجري ـ علوم صحية ـ جامعة الملك عبدالعزيز، والدانة سلطان علي المري ـ إعلام ـ جامعة الملك فيصل ـ الدمام.