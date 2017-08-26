ثامر السليم

أصدر نائب مدير جامعة الكويت للعلوم الطبية تعميما بشأن الاقتصاد في استخدام أحبار طابعات كليات مركز العلوم الطبية.

وجاء في التعميم: ازدادت في الآونة الأخيرة طلبات أحبار لطابعات الليزر من جميع كليات ومراكز العمل في مركز العلوم الطبية، وقد تم رد كثير من الطلبات لعدم توافر الأحبار في إدارة الدعم الفني وذلك لعدم وجود عقد توريد أحبار من إدارة المشتريات، ما أدى إلى تأخر العمل في كثير من الإدارات والأقسام.

لذا نرجو من مستخدمي الطابعات الاقتصاد في الطابعات واستخدام آلات التصوير قدر الإمكان والاقتصاد باستخدامها كذلك، إذ من الممكن أن يستمر الحال لفترة مقبلة ليست بقصيرة.

يذكر أن إدارة الجامعة كانت قد طلبت ترسية مناقصة صيانة أجهزة طابعات وماسحات ضوئية للجنة تقييم أجهزة وأنظمة الحاسب الآلي بالجامعة لمدة سنتين على إحدى الشركات مقابل 117.720 دينارا.