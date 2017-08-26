عبدالعزيز الفضلي

عممت وزارة التربية على قطاعاتها المختلفة الخطة الوطنية للتعامل مع الخرف بين كبار السن والصادرة من وزارة الصحة والتي تعمل على توفير الخدمات والكوادر المؤهلة وزيادة الوعي وتشجيع البحث العلمي وتطوير قواعد البيانات لمرضى الخرف من كبار السن بالإضافة الى توفير الدعم اللازم لمقدمي الرعاية لكبار السن.

وتهدف الخطة الى إدراج الخرف ضمن الأولويات الصحية الوطنية بخطط وبرامج وزارة الصحة اضافة الى تنمية الوعي بالخرف بين افراد المجتمع وتشجيع المبادرات المجتمعية لدعم رعاية مرضى الخرف وعائلاتهم والعمل على الحد من عوامل الخطورة للخرف ودعم البنية الاساسية بالنظام الصحي لتشخيص الخرف وعلاجه ورعاية المصابين به، فضلا عن دعم مقدمي الرعاية لمرضى الخرف وتطوير نظم المعلومات الصحية المتعلقة به وتشجيع ودعم البحوث في مجال الخرف.