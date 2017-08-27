جدد الاتحاد العالمي للمؤسسات الإنسانية تعاونه مع الجامعة الأمريكية المفتوحة من خلال الاستمرار في دبلوم القيادات الإنسانية سعيا إلى تطوير كوادر العمل الإنساني وبناء القيادات، حيث اجتمع الطرفان بحضور زايد حماد، نائب رئيس الاتحاد العالمي للمؤسسات الانسانية، ود. يونس الكبيسي المدير التنفيذي للجامعة الأمريكية المفتوحة-فرع كاليفورنيا، وتم الاتفاق على الاستمرار في برامج الشراكة الأكاديمية لتشمل شهادات الماجستير والدكتوراه في المجالات المتعلقة بالعمل الإنساني.

كما تم الاعلان عن فتح باب التسجيل للدفعة الجديدة من الدبلوم حيث ستبدأ الدراسة في شهر اكتوبر 2017 وسيتم قبول الطلبات من خلال التسجيل على الموقع الالكتروني للاتحاد.

وتم خلال اللقاء مناقشة برنامج دبلوم القيادات الإنسانية وسبل تطويره من خلال توسيع شريحة المشاركين وإضافة مسارات دراسية جديدة والاستفادة من الجوانب التكنولوجية لإيصال المواد والمحاضرات بأفضل الطرق والممارسات العلمية.