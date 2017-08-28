متابعة جهوزية المدارس واستكمال النواقص ومتابعة أعمال النظافة العامة

عبدالعزيز الفضلي

تفاعل وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس مع ما نشرته «الانباء» امس حول تأخر صيانة المدارس بسبب الدورة المستندية الطويلة رغم قرب بدء العام الدراسي.

وكشفت مصادر تربوية لـ «الانباء» ان الفارس ووكيل الوزارة د. هيثم الاثري كثفا جهودهما امس لحسم الموضوع وتوقيع العقود بالسرعة الممكنة، مشيرة الى ان «التربية» تعمل على الانتهاء من موضوع الصيانة خلال الاسبوع الجاري، وذلك بالتنسيق مع العديد من الجهات ذات الصلة.

وبينت المصادر ان الوزارة تسعى للاستفادة من عطلة عيد الاضحى المبارك لصيانة المدارس قبل مباشرة الهيئات التعليمية دوامها، لافتة الى انه في حال توقيع العقود فسيتم عمل الصيانة بشكل فوري.

وأضافت أنه حسب التقارير الاولية الواردة من المناطق التعليمية فإن هناك الكثير من المدارس لا تحتاج الى صيانة، خاصة مع توفر برادات المياه والتكييف، مشددة على ان الماء والهواء اولا لاسيما ان العام المنصرم مضى على انتهائه فترة اقل من شهرين، وبالتالي فإن اغلب المدارس كانت بحالة مقبولة.

من جانبها، أعلنت منطقة الأحمدي التعليمية ان عدد المدارس التي ستدخل حيز التشغيل الفعلي في قطاعي (A) و(B) بمنطقة صباح الأحمد يبلغ 11 مدرسة، مبينة انها على أتم الاستعداد لاستقبال الطلبة بعد أيام.



وأكد مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي في بيان صحافي امس عقب جولة تفقدية على المدارس الجديدة جهوزية تلك المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وأشار إلى أن هذه الجولة جاءت للتأكد من سلامة وجهوزية المباني مع حرص منطقة الأحمدي التعليمية على توفير جميع التجهيزات اللازمة من أثاث مكتبي ومختبرات الحاسوب والمختبرات العلمية والفصول الدراسية.

وأوضح العومي انه تم تشكيل لجنة لاستكمال متابعة جهوزية المدارس التابعة للمنطقة التعليمية والبالغ عددها 172 مدرسة يدرس بها 94 ألفا و500 طالب وطالبة، وذلك بالتعاون مع مديري المدارس الذين لم يدخروا جهدا في سبيل الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسي الجديد 2017-2018.

ولفت الى بدء أعمال الصيانة الوقائية لأجهزة التكييف وبرادات المياه بالمدارس الأسبوع الماضي، مبينا انه تم إنجاز نحو 90% منها، وجار استكمال باقي المدارس ضمن عقود الصيانة.

وأشار العومي الى أن عدة فرق من المديرين والمديرين المساعدين تقوم بمتابعة جهوزية المدارس واستكمال النواقص ومتابعة أعمال النظافة العامة والتشغيل التدريجي للتكييف وتنظيف خزانات المياه.

ولفت الى ان منطقة الأحمدي التعليمية أعدت برامج متميزة للطلبة والطالبات كمشروع المدارس المعززة للصحة الذي يعد باكورة تعاون بين وزارة التربية وإدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة.