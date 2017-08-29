عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قرارا بشأن استحداث أقسام دعم المستفيدين والبالغ عددها ستة أقسام موزعة على المحافظات التي تتبع مراقبة دعم المستفيدين في الهيكل التنظيمي لإدارة نظم المعلومات. فقد نص القرار على إلغاء قسم مختبرات الحاسوب المدرسية وإسناد مهامه إلى مهام أقسام دعم المستفيدين. كما حدد القرار اختصاصات أقسام دعم المستفيدين والمتمثلة في تقديم الخدمات الفنية في مجال البرامج والتطبيقات لمراكز العمل المختلفة بالوزارة، ودراسة احتياجات مراكز العمل المختلفة من أجهزة الحواسيب وملحقاتها اللازمة لهم ورفع التوصيات بهذا الشأن للمختصين بالإدارة، بالإضافة إلى التنسيق مع فرق الصيانة بمراقبة تخطيط وتطوير النظم لحل بعض المشاكل الفنية المتعلقة بالبرامج والنظم المطورة بالإدارة.