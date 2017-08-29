عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس انه سيحاسب أي مدير مدرسة لا يلتزم في أول يوم دوام ويتابع عمله بعد عيد الاضحى، مطالبا مديري المناطق التعليمية باصدار تعليمات بهذا الشأن للادارات المدرسية. جاء ذلك خلال جولة قام بها الوزير الفارس لعدد من مدارس منطقتي الفروانية وحولي التعليميتين أمس للاطمئنان على مدى جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد والذي سينطلق في الخامس من الشهر المقبل بدوام الهيئتين التعليمية والادارية.



وبدأ الفارس جولته من منطقة الفروانية التعليمية والتي تعتبر اول جولة يقوم بها للمنطقة منذ توليه حقيبة «التربية» حيث تفقد مدرسة العمرية الابتدائية بنات وروضة العمرية ورافقه في الجولة الوكيل المساعد لقطاع المنشآت د. خالد الرشيد ومدير عام منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد، واطلع على الكتب الدراسية ووصولها إلى الإدارات المدرسية بشكل كامل وتأكد من سلامة التكييف وأعمال النظافة، موصيا بضرورة استكمال اي نواقص بمدارس المنطقة، مشددا على أهمية الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي.



وقال ان وزارة التربية حريصة على تذليل اي معوقات قد تواجه أهل الميدان، من أعضاء الهيئة التعليمية أو الإدارية بالمدارس وأن يبدأ العام الدراسي دون أي مشاكل، وسوف نستكمل جميع متطلبات المدارس واحتياجاتها خلال الفترة الحالية، مطالبا الادارات المدرسية باستغلال الصندوق المالي المدرسي بالطريقة المثلى المخصصة له.



وأشاد الفارس في ختام جولته باستعدادات مدرسة وروضة العمرية، مؤكدا أن الاستعدادات قائمة فيهما بشكل مطمئن. واستكمل الفارس الجولة حيث قام بزيارة لمدرسة لبابة بنت الحارث الابتدائية وروضة الهدهد بحطين والتابعتين لمنطقة حولي التعليمية، ورافقه في الجولة مدير منطقة حولي التعليمية منصور الظفيري.