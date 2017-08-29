عبدالعزيز الفضلي

شدد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر على تطبيق لوائح الغياب على كل من لا يباشر عمله في الإدارات المدرسية دون عذر مقبول في الموعد المحدد بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرا الى ان ذلك سيطبق على الحجاج الذين سافروا دون الحصول على اجازة حج. وأضاف الجويسر في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هناك بعض الحجاج كان قد حصل على اجازة حج في السابق ولا يجوز حسب النظم واللوائح من منحه اجازة اخرى، موضحا انه لا تمديد لعطلة الحجاج ما لم يكونوا قد حصلوا على اجازة حج، متمنيا للجميع حجا مقبولا وذنبا مغفورا.



وفي سياق آخر، أصدر وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري قرارا بتسمية المدرسة المتوسطة بنين بمدينة صباح الأحمد السكنية والتابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية باسم مدرسة معجب عبدالله الدوسري المتوسطة وسيتم افتتاحها اعتبارا من بداية العام الدراسي 2017-2018 على أن تتولى منطقة الأحمدي التعليمية تعديل نشرة التسجيل وقبول الطلاب على ضوء هذا القرار والعمل على توفير ما يلزمها.