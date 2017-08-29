عبدالعزيز الفضلي

أكدت مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي ضرورة تسكين الوظائف الإشرافية والتعليمية في الإدارات المدرسية ضمن خطط العمل للاستعداد لبدء العام الدراسي 2017/2018 والتأكيد على عدالة توزيع أنصبة المعلمين في المدارس، بما يكفل المساواة للجميع دون تميز.



وقالت الخالدي خلال الاجتماع الأول مع مدير الشؤون التعليمية بمراقبي المراحل التعليمية والتواجيه الفنية، الذي عقد في مبني منطقة العاصمة، إن التواجيه الفنية ذات طبيعة خاصة في العمل، وتهدف لتطوير عمليات التعلم والتعليم وتقويم المخرجات بما يحقق جودة الأداء، مؤكدة أن هذا العام ووفق قرار ديوان الخدمة المدنية سيشهد مع بداية شهر أكتوبر المقبل تطبيق نظام البصمة، وهو الأمر الذي يجب أن يتم الاستعداد لتنفيذ آليته على الجميع.