أكد مركز الروبوت الكويتي التابع لوزارة التربية امس حرصه على استثمار أوقات فراغ الطلبة بالعلوم والتكنولوجيا والمساهمة في بناء جيل يتسم بالتفكير العلمي ويتمتع بالمهارات التطبيقية.

وقال مسؤول المركز سالم الكندري، في تصريح صحافي عقب ختام دورات الصيف الحالي، ان المركز قادر على تهيئة الفرص المناسبة للطلبة لاستثمار أوقات فراغهم والإسهام في نشر ثقافة الروبوت وزيادة حصيلتهم الثقافية في مجال التنمية الصناعية والتخصص في فروعها المهمة.

وأوضح الكندري ان المركز حريص على استقبال أكبر عدد ممكن من الطلبة والطالبات أثناء فترة الصيف، مبينا انه نظم دورات متميزة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة لتنمية الحس الوطني من خلال تعاون الطلاب كمجموعات الأمر الذي ساهم في خلق روح العمل والمنافسة الشريفة بين الفرق.

وذكر أن المركز قدم سبع دورات صيفية شملت 180 متدربا بمشاركة الأندية المسائية، لافتا الى أنها تأتي في اطار الاستعداد لأول بطولة مسائية للروبوت في الكويت وبالتنسيق مع المنظمة العالمية لاستثمار وقت الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست).

وأشار الى انه سيشارك في هذه البطولة 55 ناديا صباحيا وسيتم اختيار النخبة للمشاركة بالبطولات العالمية وتمثيل الكويت بالخارج في بطولة «انفو ماتركس» العالمية.

وأعرب عن الأمل في تحقيق مراكز متقدمة ومشرفة في البطولات القادمة، مؤكدا أن المركز يدعم المشاريع المقدمة من الطلاب في كل المراحل الدراسية.

وذكر ان الأهداف العامة للمركز تتمثل في تعزيز الاتجاهات العلمية لدى الطلبة وربطها بالتدريب العملي ورعاية الطلبة المتميزين والمبدعين وتنمية مهارتهم في مجال تكنولوجيا الروبوت.

وأوضح ان المركز يهدف أيضا الى تعزيز معارف المتعلمين القائمة على الأنشطة المدرسية وإمدادهم بالمستجدات العلمية بما يعود بالفائدة على الطلبة وإعدادهم الإعداد العلمي والتكنولوجي الامثل لخلق قاعدة تنافسية للمشاركة في المنافسات والمحافل العلمية الدولية.

ولفت الى أن المركز أحدث تطورات متميزة من خلال إنشاء قاعات جديدة وإضافة بعض التصاميم وتوفير أجهزة جديدة الى جانب توسعة المركز لاستقبال أعداد أكبر للطلاب بما يحقق الفائدة المرجوة لهم.