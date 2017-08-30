صرح الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة د.حبيب طاهر أبل أنه تم اعتماد قبول 250 طالبا وطالبة في البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الأول 2017/2018 وذلك ضمن خطة البعثات الداخلية للحاصلين على الثانوية الانجليزية وخطة الشواغر.

وبارك الأمين العام قبول الطلبة في البعثات الداخلية، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية، وأوضح انه على جميع الطلبة مراجعة الجامعات/ الكليات المقبولين بها لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل وتسليم شهادة الثانوية الأصلية، ناقلا تبريكاته بمناسبة عيد الأضحى المبارك للجميع، وفيما يلي الأسما:

إبراهيم محمد نايف عشيان - كلية القانون الكويتية العالمية - ليسانس حقوق

أحمد علي حسين حسن - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

أحمد يوسف حبيب الزيدي - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

أسامة جمال محمد العنيزي - لكلية الاسترالية في الكويت دبلوم إدارة أعمال

إسراء بدر أحمد محمد - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم داخلي وديكور

إسراء بدر يعقوب الرفاعي - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

أفنان أحمد هاشم الرفاعي - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة صناعية

البندري فهد عبدالله العجمي - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

الجازي سلطان راكان المكراد - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

الجازي بندر منصور الشمري - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كيميائية

الرتاج باسم حسين الكندري - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس تسويق

الزهراء أحمد محمد الامير - الكلية الاسترالية في الكويت - دبلوم هندسة ميكانيكية

آمنة غريب مرزوق الغريب - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم داخلي وديكور

أمينة خالد حسين الحمدان - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم داخلي وديكور

أنفال فوزي عبداللطيف الحجاوي - الكلية الاسترالية في الكويت - دبلوم هندسة ميكانيكية

انوار محمد حسن أحمد - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

اوراد خالد محمد المتروك - الكلية الاسترالية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

أحمد محمد غانم الوادي - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

أريج يوسف محمد الهدهود - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم جرافيكي

أسامة جابر أحمد علي - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم إدارة وريادة أعمال

أسعد مصطفى أسعد شحيمي - الكلية الاسترالية في الكويت - دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها

أسماء مرزوق غميض الديحاني - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم محاسبة

أسيل وليد عبدالله العبيد - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

آلاء حيدر علي الشمالي - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة ميكانيكية

آية ثقيل ساير عجيل - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم داخلي وديكور

بتول حسن محمد الناصر - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

بتول محمد عطية صغير - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

بدر خالد عبدالرسول العوضي - الجامعة الأميركية في الكويت - بكالوريوس هندسة كهربائية

بدر عادل مشري المرشود - الكلية الاسترالية في الكويت - دبلوم هندسة ميكانيكية

بشاير سعيد محمد الشمري - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

بيبي حمد محمد بوخضور - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة صناعية

تالا أكرم عبدالرحمن العتيقي - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس محاسبة

تسنيم سعد عشوي العنزي - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم محاسبة

تسنيم علي عيسی الراشد - الجامعة الأميركية في الكويت - بكالوريوس العلاقات الدولية

جاسم فرج حمد العدهان - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم محاسبة

جاسم محمد ماجد السالم - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس إدارة نظم معلومات

جاسم يعقوب عبدالله القطان - الجامعة الأميركية في الكويت - بكالوريوس علوم كمبيوتر

جراح خالد حسين الكندري - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة ميكانيكية

جراح جاسم محمد الجعفر - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

جمانة إبراهيم محمد النهام - الجامعة الأميركية في الكويت - بكالوريوس لغة انجليزية

جمايل حسن جابر الشمري - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تسويق

جوان رياض سالم ادريس - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة صناعية

حسن محمد سعد السفيح - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

حسين بدر حسين غريب - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة ميكانيكية

حسين حمد ابجاد العبدلي - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

حسين عصام طاهر بوحمد - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

حسين نوري حسين السلامة الفضلي - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم إدارة وريادة أعمال

حمد طارق أحمد البناي - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كهربائية

حنان فالح غضيان سلطان - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

حوراء انور جاسم الكوت - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة صناعية

حوراء عادل خير الله البلوشي - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

حوراء ناصر بدر القطان - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم جرافيكي

خالد حسين صادق صادق - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس محاسبة

خالد راشد علي الردعان - كلية القانون الكويتية العالمية - ليسانس حقوق

خالد سعد حربي العازمي - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

خالد عبدالله سالم العبد الجادر - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

خالد فيصل عبدالرحيم الحمداني - الكلية الاسترالية في الكويت - دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها

خالد محمد نومان العجاجي الفضلي - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

خزامى نايف محمد الشمري - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم جرافيكي

دانة ظاهر راشد الريامى - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

دانة عادل سليمان خلفان - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس نظم وتقنية المعلومات

دلال عبدالعزيز سلطان الحمادي - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كيميائية

دلال جاسم محمد مصطفى - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم إدارة وريادة أعمال

دلال حمود ساكت العنزي - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم داخلي وديكور

دلال ليل فلاح العجمي - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم إدارة وريادة أعمال

دنيا عدنان علي الفرج - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس تسويق

ديما سعود محمد العجمي - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تسويق

راشد بحر علي البحر - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

رتاج محمود عبدالله ناصر - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس تسويق

رزان فاضل حمد عثمان - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس إدارة نظم معلومات

رزان محمد عبد الوهاب المفتي - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

رغد عباس حسين بوشهري - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس تسويق

رفعة عبدالمحسن هادي الحويلة - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

رهف راشد مجاهد العنزي - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم تصميم الوسائط التفاعلية

روز أحمد حسن الرامزي - الجامعة الأميركية في الكويت - بكالوريوس لغة انجليزية

ريان مشعل عبدالله الوهيب - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تسويق

ريم خلف صراخ محمد - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم إدارة وريادة أعمال

زهراء محمد حيدر مقامس - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كمبيوتر

زهراء منصور عبدالله يوسف - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كهربائية

زهرة عباس سيد طالب مصطفوى - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

زهرة عبدالله علي الحداد - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس تسويق

زياد طارق سعد العويشير - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

زينب بدر مصطفى خلف - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم إدارة وريادة أعمال

زينب علي عباس الصفار - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم داخلي وديكور

سارا علي سعد الفضلي - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

سارة محمد اسحاق العا مري - الجامعة الأميركية في الكويت - بكالوريوس تسويق

سارة جاسم محمد المضحي - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس تسويق

سارة طلال راشد ادريس - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

سارة فلاح عبدالنبي الشمري - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

سارة مشعل إبراهيم العتيبي - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس لغة انجليزية بتشعيباتها

سارة مصطفى صالح البلوشي - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم داخلي وديكور

سالم عبدالله سالم البرجس - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس تسويق

سالم سعد سالم عنبر - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم تطبيقات الانترنت وتطوير الشبكة

سعد محمد سعد المنصور - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس الاتصالات والشبكات

سعد فهد مبارك الحوطي - الكلية الاسترالية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

سلمان سعد سالم العتيبي - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

سلمى طاهر عبدالرسول الحسن - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

سلوى عادل عبد الهادي الهملان - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

سليمان سعود عبدالعزيز المريخي - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

سليمان عادل خليل الداود - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس محاسبة

شاهة ناصر عبدالله المسري - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم داخلي وديكور

شبيب سعيد دلموك الدوسري - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

شريفة عبدالعزيز سعود السلطان - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة ميكانيكية

شريفة طلال فهد الديحاني - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

شهاب أحمد جاسم السني - كلية الشرق الأوسط - دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية

شهد جواد حسين عبدالرضا - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس تسويق

شهد خالد محمد صخى - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس تسويق

شوق بدر عبدالنبي مرزوق - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

شوق خالد محمد الكندري - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

شوق سليمان محمد المشاري - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

شوق يوسف أحمد الشرف - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم جرافيكي

شيخة عبدالله حمود الصباح - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس تمويل

شيخة سعود عبد الهادي الجويسري - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم تسويق

شيخة عبدالعزيز سعيد البدري - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

صالح ناصر محمد الانصاري - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كمبيوتر

ضاري وليد راشد الفقعان - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

طارق رعد خلف قطب الدين - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس تسويق

طلال محمد إبراهيم اليوسف - كلية الشرق الأوسط - دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية

طيبة إبراهيم سيد حسن - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

طيبة أحمد عبدالله القضيبي - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم تصميم الوسائط التفاعلية

طيف رباح دايس الضفيري - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم إدارة وريادة أعمال

طيف هيثم أحمد بوغيث - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

عائشة جاسم محمد الدين - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم داخلي وديكور

عائشة زهير عبد الجبار سالم - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تسويق

عبدالرحمن فيصل سماح رويشد - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

عبدالعزيز عبدالله شبيب ثفنه - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

عبدالعزيز مساعد يوسف الفيلكاوي - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

عبدالله سعود عبدالعزيز القطان - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

عبدالحميد امين عبدالحميد أحمد - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة ميكانيكية

عبدالرحمن اكرم عبدالرحمن العتيقي - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كمبيوتر

عبدالرحمن سعد سلمان الأحمد - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

عبدالرحمن سعد محمد السعيدان - الكلية الاسترالية في الكويت - دبلوم الهندسة الالكترونية

عبدالرحمن محمد عبدالله الخراز - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس تسويق

عبدالعزيز خالد عبدالله الغانم - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كمبيوتر

عبدالعزيز عبدالله صالح الشواف - الجامعة الأميركية في الكويت - بكالوريوس تسويق

عبدالعزيز نايف عبدالله العنزي - الكلية الاسترالية في الكويت - دبلوم هندسة ميكانيكية

عبدالله بشار يعقوب علي - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس إدارة نظم معلومات

عبدالله عمر عبدالخالق البناي - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم محاسبة

عبدالله عيد مطلق الشمري - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

عبدالله نواف عبدالله المشوط - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس نظم وتقنية المعلومات

عبدالمحسن علي طاهر الزلزلة - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس تمويل

عبدالمحسن محمد صالح حاجية - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة ميكانيكية

عبدالوهاب سعد عشوي العنزي - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم محاسبة

عثمان أحمد حجي الشطي - الجامعة الأميركية في الكويت - بكالوريوس هندسة كهربائية

عثمان ياسين محمد العثمان - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

عذاري يوسف أحمد الهبدان - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

علي خالد علي الدبوس - الكلية الاسترالية في الكويت - دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها

علي عباس علي ندوم - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم تسويق

علي عبدالله اسد العلي - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة صناعية

عمر عماد عثمان الراشد - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة صناعية

عمر عمران فائق المسباح - كلية الشرق الأوسط - دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية

عمر محمد مبارك المشوط - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس محاسبة

عنود محمد غازي المطيري - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تسويق

عواطف إبراهيم مبارك محمد - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

عيسى مبريك عويد الرشيدي - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

عيسي رياض عيسي العون - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس تمويل

غادة خالد داوى الشمري - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

غالية بدر هاشم السيد رجب - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس إدارة أعمال بتشعيباتها

غالية عبداللطيف غلوم محمد - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس تسويق

غانم يوسف غانم العماني - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كهربائية

غيداء جعفر غلوم أشكناني - الجامعة الأميركية في الكويت - بكالوريوس هندسة كهربائية

فارس ساجد متعب المطيري - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

فاطمة الزهراء يوسف الهندال - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة صناعية

فاطمة سالم علي الكندري - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كمبيوتر

فاطمة سعد عبدالله الانصاري - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كيميائية

فاطمة انور جاسم الكوت - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس اعلام

فاطمة جمال بدر البصاره - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

فاطمة حسين محمد العجمي - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تسويق

فاطمة حمد عيد الشريدة - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

فاطمة خليل إبراهيم ملايوسف - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم داخلي وديكور

فاطمة زيد عبد الرسول الصايغ - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

فاطمة طارق مرشد العنزي - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

فاطمة عدنان علي جمال - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

فرح بدر حسين الزايد - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

فرح محمد طالب بهبهاني - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس محاسبة

فهد حسين علي مرشد - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم إدارة وريادة أعمال

فواز جمال عامر العسكر - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم إدارة وريادة أعمال

في هيثم مهدي الشمري - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

فيصل عبدالله فهد المنصور - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم تطبيقات الانترنت وتطوير الشبكة

فيصل فايز عبدالرحمن الفايز - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة ميكانيكية

فيصل محمد فيصل السبيعي - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كمبيوتر

فيصل نواف صلفيج المطيري - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم إدارة وريادة أعمال

كوثر عماد عيسى الحمر - الجامعة الأميركية في الكويت - بكالوريوس علوم كمبيوتر

لجين صادق سبيتي شريفاتيان - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كمبيوتر

لطيفة شايع فرحان الشايع - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

لطيفة بدر يوسف كلندر - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس إدارة أعمال بتشعيباتها

لولوة عادل عبدالله العسلاوي - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس تسويق

لولوة علي الصالح الفداغي - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم محاسبة

لولوة فلاح عبد الواحد الهندال - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم إدارة وريادة أعمال

ماجد مطلق زيد الصانع - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

مبارك سامي مبارك الرشيدي - الجامعة الأميركية في الكويت - بكالوريوس محاسبة

مبارك علي عبدالصمد الخطيب - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس تسويق

مبارك مشعل فهد صباح الدعيج - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس إدارة أعمال بتشعيباتها

محمد حسن علي الشولي - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم محاسبة

محمد حسين علي بوصلحه - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

محمد صباح محمد العبدالله - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

محمد عبد اللطيف عبدالرحمن المهنا - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

محمد عدنان مساعد الصانع - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كيميائية

محمد مبارك عوض عامر المحزوم - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

مريم وليد محمود العوضي - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس تسويق

مريم حسين سيد عباس سيد علي - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم إدارة وريادة أعمال

مريم خالد عبدالرحمن المطيري - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم جرافيكي

مريم سيد محمد الغمراوي - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كيميائية

مريم عباس عبدالغني القلاف - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس تسويق

مريم عبدالعزيز عبدالله ناصر - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

مريم عدنان عبدالرضا البلوشي - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كمبيوتر

مريم محمد قاسم قاسم - الجامعة الأميركية في الكويت - بكالوريوس هندسة كمبيوتر

مريم نبيل صالح الشعيبي - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم جرافيكي

مشعل جمال ناصر الحربي - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

مشعل جمعة جوهر الشرقاوي - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كمبيوتر

مطلق محمد علي العجمي - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم إدارة وريادة أعمال

معالي عادل معيوف الروضان - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كيميائية

معالي مزيد لافي المطيري - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

منار بدر عبدالله القحطاني - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم خدمات مصرفية

منار خالد جاسم الحشاش - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

منى مشعل فهيد العجمي - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

منيرة جمال عيسى الجيران - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كيميائية

منيرة خالد أحمد الصرعاوى - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

منيرة خالد فهد العجمي - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

مها مهدي محارب الديحاني - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم محاسبة

مها نايف فهد العتيبي - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

موضي محمد سعد الزعبي - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم جرافيكي

نادية فايز عبدالله العتيبي - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

ناصر هزاع عبدالله شعيبان - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم إدارة وريادة أعمال

نسيمة براك عبد المحسن الملا - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

نواف أحمد طالع المطيري - الكلية الاسترالية في الكويت - دبلوم هندسة نفط وغاز

نور مرضي محمد ابوعجل - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كيميائية

نور باسل يعقوب العلي - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

نور قاسم جعفر محمد علي - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس تسويق

نور وليد عبدالنبي العلي - الجامعة الأميركية في الكويت - بكالوريوس العلاقات الدولية

نورا إبراهيم عايض البطيحاني - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم جرافيكي

نورة ماجد مثيب المطيري - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم إدارة وريادة أعمال

نورة صالح يعقوب الصانع - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة ميكانيكية

نورة فارس صالح المطيري - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم جرافيكي

نورة فاضل تني العجمي - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم جرافيكي

نوف عبدالله راشد السبيعي - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم إدارة وريادة أعمال

هاجر محمد موسى الحسيني - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

هبة صقر نابي الدويلة - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس لغة انجليزية بتشعيباتها

هدى غازي صياح الشمري - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

هند فهد محمد العتيبي - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

هود محمد علي اسماعيل - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

هيا صقر نابي الدويلة - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - بكالوريوس لغة انجليزية بتشعيباتها

وضحة صباح ترف فجري - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

وفاء فرج علي المطيري - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم إدارة أعمال

ولاء خلف فهد الرشيدي - كلية بوكسهل الكويت - دبلوم تصميم داخلي وديكور

وليد أحمد عذبي الظفيري - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

يارا جمال عبدالرحمن السيد عمر - جامعة الشرق الأوسط - بكالوريوس هندسة كيميائية

يعقوب يوسف رشيد العنزي - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم إدارة أعمال

يوسف سليمان علي الكندري - الكلية التقنية في الكويت - دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات

يوسف فالح علي الطويل الرشيدي - كلية الجونكوين الكندية في الكويت - دبلوم إدارة وريادة أعمال