الصالح: ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي حجر الأساس في تنمية وصقل قادة المستقبل

الخبيزي: الجامعة الأمريكية تسعى دائماً لتوفير فرص تعليمية وتطويرية للمجتمع لميس بلال

اختتمت «لوياك» فعاليات برنامج «كن» لريادة الأعمال الاجتماعية بالتعاون مع كلية بابسون مساء أول من أمس في الجامعة الأميركية بالكويت بحضور أعضاء مجلس ادارتها والمتحدث الرسمي باسم كلية بابسون فينود رادا كيسون.

وخلال الحفل قدم الطلبة 9 مشروعات أمام لجنة تحكيم متخصصة تمثلت في فينود راداكيسون من كلية بابسون الأميركية ونائب الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني سليمان المرزوق، ومدير مركز التعليم المستمر في الجامعة الأميركية بثينة الخبيزي، والمدير التنفيذي لقسم الاستثمار في شركة آجيلتي عبدالله فخرا، ومؤسس شركة ايمارك للاستشارات والتدريب ايمان الموسوي، حيث قاموا بتقييم المشروعات واختيار المراكز الثلاثة الأولى الفائزة.

وفي بداية الحفل، قالت نائب رئيس مجلس ادارة «لوياك» فادية المرزوق: إن برنامج «كن» بدأ عام ٢٠١٦ مع ٢٠ طالبا، وهذا العام تم قبول ٤٠ طالبا، وذلك ضمن خطة مدروسة تم وضعها وفق معايير الجودة من خلال منهج موضوع من جهة متخصصة بريادة الاعمال وهي كلية بابسون في الولايات المتحدة، مضيفة: لم يكن النجاح السريع هو هدفنا بل النجاح الثابت والمستمر، متوجهة بالشكر للرعاة الذين أتاحوا الفرصة للشباب لمعالجة القضايا الاجتماعية عن طريق طرح مشاريع ريادية تقدم حلولا اجتماعية وتحقق أثرا اجتماعيا، وأيضا شكرت الجنود المجهولة التي عملت بجهد منذ عدة أشهر لإنجاح هذا البرنامج وهم العاملين في «لوياك» بأقسامها المختلفة على رأسهم أقسام التطوير الذاتي والمهني والتدريب، وايضا أولياء الأمور لإيمانهم بأهمية تدريب أبنائهم على ريادة الأعمال المجتمعية في هذه السن المبكرة.

بدورها، قالت رئيس مجلس ادارة شركة أجيليتي هنادي الصالح: ندرك أن ريادة الأعمال والتعليم والتفكير التحليلي والابتكار التكنولوجي هم حجر الأساس في تنمية وصقل قادة المستقبل، كما ان المساهمة في برنامج «لوياك» لريادة الأعمال المجتمعية جزء من مسؤوليتنا والتزامنا تجاه المجتمعات المحلية.

من جانبها، أوضحت مدير مركز التعليم المستمر في الجامعة الأميركية في الكويت بثينة الخبيزي السعي دائما لتوفير فرص تعليمية وتطويرية متنوعة للمجتمع الكويتي في مجال القيادة وريادة الأعمال من خلال متابعتنا لفئات المجتمع المستفيدة من هذه الفرص، لاحظنا أن هناك فئة مهمة جدا من المجتمع لم يسلط عليها الضوء بعد، ولهذا السبب عقدنا شراكتنا مع «لوياك» في برنامج «كن» لريادة الأعمال المجتمعية، لافتة الى اننا استطعنا توفير البيئة والأدوات الصحيحة للمشاركين والتى مكنتهم من التعرف على أنفسهم في سن مبكرة، على أيدي نخبة من المدربين والمشاريع المتميزة التي تساعدهم على اكتشاف مهارات الريادة لديهم وكيفية التغلب على التحديات باعتبارها رحلة لاكتشاف الذات وطريقا لا نهاية له من التعليم.

من جهتها، اشارت مديرة قسم التطوير الذاتي والمهني سالي السويطي الى حرص «لوياك» على تقديم مادة هذا البرنامج التعليمي بشكل فريد ومحبب للطلبة حيث تضمن 3 مراحل وهي التفكير، التخطيط ثم التنفيذ، وتخللتها العديد من الزيارات الميدانية وحلقات نقاشية مع مختصين في مجالات متعددة، بالاضافة الى أنشطة فردية وجماعية تحاكي عقول الشباب وتطلق العنان لإبداعهم، حيث تم تقسيم الطلبة على فرق مختلفة تناولت مشاريعهم قضايا انسانية وبيئية وصحية وتكنولوجية مختلفة.

وأعلنت السويطي حصول المراكز الثلاثة الأولى الفائزة على جوائز قيمة متمثلة في ابتعاث الطلبة لبرنامج دولي لتعزيز مهارات القيادة لدى الشباب مقدم من «لوياك»، وأيضا منحهم تدريب واستشارات في مجال ريادة الأعمال مقدم من «سرداب لاب» وشركة ايمارك للاستشارات والتدريب، وأجهزة الكترونية مقدمة من شركة الأندلس التجارية «سامسونج»، بالاضافة الى رحلة مقدمة من أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا» للمشاركة في حفل ختام اتمام المرحلة الأولى من «مشروع قافلة الفن» لمساعدة أطفال اللاجئين السوريين بمخيم الفاعور في لبنان.