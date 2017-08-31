عبدالكريم العبدالله

اجتمعت القائمة «المستقلة» مع الملحق الثقافي في لندن د.فوزان الفارس لبحث مجموعة من القضايا التي تهم الطلبة. وقال رئيس لجنة القطاعات والشعب في القائمة المستقلة عبدالعزيز العنزي ان القائمة تقدمت بمجموعة من القضايا والمطالبات الخاصة بالطلبة. وقد تمت مناقشة ما أثير سابقا عن إيقاف مخصصات بعض طلبة السنة التمهيدية وطلبة اللغة، فيما أكد د.الفارس ان ذلك تم بناء على اللائحة الصادرة من وزارة التعليم العالي لعدم استيفائهم واستكمالهم بعض بنود اللائحة.

وبين انه تم سرد موضوع المخصصات المالية للطلبة الخريجين، حيث يتم تسلم مخصصات مختلفة بناء على تاريخ تخرج الطالب وان كان ذلك بفارق ايام او أسابيع إضافية.

وأفاد بأن الفارس أكد ان الملحق الثقافي يعمل على زيادة أعداد المرشدين الأكاديميين لتغطية احتياجات الطلبة نظرا لازدياد عدد المبتعثين للمملكة المتحدة. وأن قائمة الجامعات تأتي من المجلس الأعلى للاعتماد الأكاديمي وهو المرجع الوحيد لاعتماد القبول والمخول برفع الحظر عن بعض الجامعات، مضيفا انه تم إرسال كتاب لوزارة التعليم العالي لإدراج طلبة الطب البشري في المملكة المتحدة ضمن بعثة التميز ويتم النظر فيه الآن من قبل وزارة التعليم العالي تمهيدا لاعتماده وإرساله للشؤون المالية.

وأشاد العنزي بالفارس لحسن تعاونه وسرعة تلبيته عقد اجتماع لمناقشة ما يستجد من قضايا تتعلق بالمبتعثين بالمملكة المتحدة.