عودة التيار الكهربائي لمدرستين في النسيم عبدالعزيز الفضلي

طلبت وزارة التربية من ديوان الخدمة المدنية تأجيل تطبيق البصمة في قطاعاتها المختلفة والإدارات المدرسية لحين توافر الأجهزة الخاصة بالبصمة.وأكد وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري في كتاب أرسله لديوان الخدمة المدنية ان «التربية» كبقية الوزارات ملتزمة بقرارات مجلس الخدمة المدنية وتعمل على تنفيذها، مشيرا الى انه تمت مخاطبة وزارة المالية لتوفير الميزانية المطلوبة وتنفيذ القرار غير انه طلب من ديوان الخدمة المدنية تأجيل تطبيق القرار على وزارة التربية لحين توافر الميزانية ومن ثم توقيع عقد لشراء الأجهزة وتركيبها في قطاعات الوزارة والمدارس، مشيرا الى ان ذلك يحتاج الى وقت وبالتالي ليس أمامنا سوى التأجيل.



من جانب آخر، وعلى صعيد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد واصل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جولاته التفقدية المفاجئة لعدد من المدارس في مختلف المناطق التعليمية، حيث قام صباح امس بزيارة لروضة تيماء ومدرسة تيماء الابتدائية التابعتين لمنطقة الجهراء التعليمية.وأعلن الفارس في تصريح للصحافيين عقب الجولة التي رافقه فيها مدير عام منطقة الجهراء التعليمية وليد بن غيث عن خطة لزيارة أكبر عدد ممكن من المدارس القديمة في شتى المناطق التعليمية للاطمئنان على سلامتها وجاهزيتها لاستقبال أبنائنا الطلبة والطالبات مطلع العام الدراسي الجديد، مؤكدا زيارته لبعض المدارس القديمة في منطقة تيماء التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية وان أوضاعها مطمئنة رغم أن ظروفها كانت أصعب من المدارس الحديثة في المنطقة.



وأضاف الفارس ان الملاحظات على تلك المدارس كانت بسيطة وقد أعطيت بعض التعليمات لعلاجها، مؤكدا ان المدارس المشار إليها كانت نموذجا جيدا للبيئة التعليمية المناسبة، وقد قمت بالاطمئنان على سلامة التكييف فيها ووصول الكتب وأعمال النظافة، والحمد لله لا معوقات في هذا الجانب إن شاء الله.



من جانبه، أكد مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد بن غيث ان جولة الوزير الفارس شملت المدارس القديمة في منطقة تيماء وهي خطوة تحسب له، مبينا ان الوزير تفقد جهوزية المباني المدرسية من حيث النظافة والتكييف وبرادات المياه والمرافق الصحية إضافة إلى تفقده الأقسام العلمية والإدارات المدرسية، مشيرا الى ان الوزير استفسر عن الوظائف الإشرافية فقلنا له: جميع الأمور مستقرة ولا مشكلات لدينا في هذا الأمر.



وشكر بن غيث وكيل وزارة الكهرباء محمد بوشهري والوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية جاسم اللنقاوي على سرعة الاستجابة في عودة التيار الكهربائي إلى مدرستين في العيون بعد انقطاعه أمس بسبب خلل من المجمع الرئيسي في وزارة الكهرباء، لافتا الى أن المنطقة تنتظر أيضا إيصال التيار إلى المدارس الجديدة في منطقة النسيم بعد تسلمها أخيرا من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية. كما ان جميع عقود الخدمات سارية في منطقة الجهراء التعليمية من حراسة ومراسلة وتنظيف.



وبين بن غيث ان منطقة الجهراء التعليمية انتهت من تنفيذ جميع قرارات الوظائف الإشرافية وقرارات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات إضافة إلى تسكين جميع الشواغر في وظائف الإدارات المدرسية، حيث تم تسكين 9 مديري مدارس في المرحلة المتوسطة و4 في الثانوية و3 في الابتدائية، مؤكدا أن مدارس الجهراء على أهبة الاستعداد لاستقبال أبنائها وبناتها مطلع العام الجديد.

مؤتمر وزراء التربية العرب بالكويت

تستضيف الكويت مؤتمر وزراء التربية العرب أواخر شهر سبتمبر المقبل، حيث تبذل الكويت ممثلة بوزير التربية د.محمد الفارس والوكيل د.هيثم الأثري جهود ومساعي كبيرة من خلال المؤتمر لاحتفاظ الكويت بمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الكسو» خلفا لمديرها السابق المغفور له بإذن الله د.عبدالله محارب، حيث يعملان للحصول على التأييد والتصويت لصالح مرشح الكويت الوكيل المساعد بوزارة التربية د.سعود الحربي، والذي يعد من الكفاءات الكويتية المتميزة.