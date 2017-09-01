عبدالعزيز الفضلي

تواصل لجنة تظلمات الوظائف الاشرافية برئاسة مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي اعمالها في التدقيق على التظلمات المقدمة.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن اللجنة تقوم بمراجعة وسماع تسجيلات المتظلمين خلال مقابلاتهم، مشيرة الى أن هناك عددا من المتقدمين تم قبول تظلمهم.



من جانب آخر، خضع مدير إدارة الأنشطة التربوية بمنطقة الفروانية التعليمية د.مبارك العتيبي لاختبار اجتازه بنجاح للعودة معلما والتخلي عن منصبه كمدير إدارة مركزية ليعود إلى أسوار المدرسة من جديد.



وأشار متابعون إلى أن عودة العتيبي للتدريس تعد مكسبا للعملية التعليمية، حيث يعتبر من الكفاءات التربوية المتميزة، وسيباشر عمله مطلع العام الدراسي الجديد كمعلم لمادة الرياضيات.