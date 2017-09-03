عبدالعزيز الفضلي

طلب القطاع الاداري بوزارة التربية من قطاعات الوزارة المختلفة تحديث بيانات المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية من هم بمستوى مدير ادارة واعلى وذلك بناء على كتاب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد والتي طلبت موافاتها بتلك البيانات.

واكدت الوزارة ـ في نشرة حصلت «الأنباء» على نسخة منها ـ ضرورة مراعاة ان يكون التحديث فقط للمشمولين الذين طرأت تغييرات على بياناتهم الوظيفية، مشددة على اهمية ارسال نسخة من القرارات الادارية الصادرة بشأن التغييرات مثل قرارات التعيين، الترقية، النقل، الندب لوظائف شاغرة، انهاء الخدمة، تولي او زوال الصفة.

ودعا القطاع الاداري القطاعات الى الرد بسرعة عاجلة حتى يتسنى له موافاة الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالمطلوب.