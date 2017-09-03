أعلنت منطقة الفروانية التعليمية انتهاءها من كامل الاستعدادات لاستقبال 74511 طالبا وطالبة في مختلف المراحل الدراسية في العام الدراسي الجديد 2017-2018.

وقال المدير العام للمنطقة جاسم بوحمد لـ «كونا» أمس إن منطقة الفروانية التعليمية تأكدت من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بما في ذلك تجهيز الكتب.

وأضاف بوحمد أن العمل استمر على قدم وساق طيلة الفترة الماضية عبر تشكيل الفرق ومتابعة إجراءات وتوفير متطلبات العام الدراسي ومتابعة كل الإدارات المعنية ليكون عاما دراسيا خاليا من المعوقات.

وذكر أن هناك 135 مدرسة تحوي 2972 فصلا دراسيا بكثافة طلابية 25 طالبا في كل فصل، مبينا أن يوم الخامس من سبتمبر الجاري سيشهد عودة المدرسين في رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة يليه دوام مدرسي المرحلة الثانوية.

وبين أن إجمالي عدد المعلمين والمعلمات في منطقة الفروانية التعليمية بلغ 21 ألفا و91 معلما ومعلمة منهم 4343 معلما اضافة الى 16 ألفا و748 معلمة في مختلف التخصصات، لافتا إلى سلسلة اجتماعات عقدت مع مديري الإدارات للاطلاع على ما أنجز من أمور تتعلق بالصيانة والتكييف ومبردات المياه والمشرفين على الاستعداد في المدارس وتسخير كل الإمكانات الفنية والإدارية لإتمام استعدادات استقبال أبنائنا وبناتنا في كل مدارس المنطقة، وتم التأكد من كامل الاستعدادات التعليمية والإدارية والهندسية والأنشطة التربوية وصيانة بعض المدارس التي تحتاج إلى ذلك.